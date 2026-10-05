Podemos inicia sus primarias con Susana Hornillo como única candidata a la Alcaldía junto al equipo 'Sevilla para todas'

Archivo - La concejal de Podemos Sevilla, Susana Hornillo, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha iniciado este lunes el proceso de votación telemática de sus elecciones primarias para designar a los candidatos que concurrirán a las elecciones municipales de mayo de 2027. En la capital hispalense, la actual portavoz y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, se presenta como la única candidata a encabezar la lista a la Alcaldía, liderando un equipo que concurre bajo el nombre de "Sevilla para todas".

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, las votaciones, en las que podrá participar la militancia inscrita, permanecerán abiertas desde este 5 de octubre, hasta el próximo 11 de octubre. Los resultados definitivos y la proclamación oficial de la candidatura se darán a conocer el 13 de octubre.

En este sentido, el proyecto 'Sevilla para todas' se ha articulado en torno al liderazgo de Susana Hornillo, quien durante estos años ha consolidado una "profunda conexión" con los movimientos sociales de la ciudad. Su perfil combina el rigor de su trayectoria profesional --es Doctora Ingeniera y profesora en la Universidad de Sevilla-- con un compromiso incansable a pie de calle en la defensa de los servicios públicos y los derechos ciudadanos.

Para acompañarla en este nuevo proyecto político, Hornillo ha conformado un equipo que ha combinado "perfiles jóvenes y militancia con amplia experiencia en el activismo". Sus integrantes destacan por "estar fuertemente involucrados en el tejido asociativo y vecinal de los barrios de Sevilla", participando de forma activa en espacios de lucha fundamentales como sindicatos, la plataforma Salvemos el Guadalquivir, la Plataforma Andalucía con Palestina, y los diferentes colectivos en defensa del derecho a una vivienda digna y contra la especulación inmobiliaria, el movimiento de Memoria Historica, o por los derechos de los animales.

Con este paso, la formación morada buscará consolidar un proyecto amplio, arraigado en los barrios y preparado para ofrecer una alternativa de gobierno sólida, social, feminista y verde para la ciudad de Sevilla en 2027 tras "dos décadas de políticas conservadoras impulsadas por PP y PSOE que han abandonado a los barrios para poner en el centro de su acción política los intereses del turismo y los pelotazos inmobiliarios".