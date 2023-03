Podemos-IU apremia para que se "agilicen" los trabajos de exhumación de las fosas pendientes en el cementerio de Sevilla

SEVILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La confluencia que lideran Podemos e Izquierda Unida para las próximas elecciones municipales ha instado este lunes al Ayuntamiento de Sevilla a "agilizar los trabajos" de exhumación de las fosas comunes de la guerra civil y el franquismo que aún quedan sin abrir en el cementerio de San Fernando, argumentando que los familiares de las víctimas son "cada vez mayores" y es "vital" tomarles las pruebas para el cotejo de ADN.

Igualmente, ha asegurado que es de "justicia" que "conozcan en vida la reparación de los crímenes que cometieron contra sus seres queridos". "No se puede cerrar una herida si no se hace un acto de justicia y reparación como es la exhumación de los cuerpos", ha subrayado la formación política en una nota de prensa.

La candidata de la coalición a la Alcaldía, Susana Hornillo, y el número dos de la confluencia, Ismael Sánchez, han hecho estas declaraciones antes del acto de enterramiento de las 1.786 víctimas de la represión fascista que estaban en Pico Reja y que han sido inhumadas en un osario monumento construido sobre el lugar que ocupaba la fosa.

Hornillo y Sánchez han criticado que el Ayuntamiento haya organizado este "acto de dignidad tan importante" en un día laborable y en horario de mañana, en lugar de haberlo programado durante el fin de semana, "sin consensuarlo con los familiares ni con las asociaciones del movimiento memorialista".

Por último, han reclamado al Consistorio que aplique la Ley de Memoria y que elimine "de una vez por todas" los más de 90 vestigios franquistas que se mantienen aún en la ciudad a través de nomenclaturas de calles y simbología en edificios públicos, ya que "el Ayuntamiento no puede mirar para otro lado y no hay excusa para no cumplir la ley".