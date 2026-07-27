Con Podemos-IU señala ruptura en la unidad del Gobierno de Mairena(Sevilla) tras su primera abstención en un presupuesto

Intervención de la concejal María Izquierdo en el pleno de Mairena del Aljarafe (Sevilla) - EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Con Podemos-Izquierda Unida en el municipio sevillano de Mairena del Aljarafe ha destacado la abstención de una de sus tres concejalas durante la votación del presupuesto municipal de 2026, celebrada en el pleno del pasado jueves 23 de julio, una decisión que, según la formación, supone la primera ruptura de la unidad de voto del Gobierno.

En concreto, a través de un mensaje en sus redes sociales, la edil María Izquierdo justificó su abstención por la falta de ejecución de partidas incluidas en el presupuesto anterior y por la fecha en la que se ha aprobado el documento.

"Resulta complicado votar el sí a este presupuesto, pues vemos partidas en este presupuesto de 2026 muy similares a las de 2025 que no se ejecutaron entonces", ha afirmado Izquierdo.

De hecho, ha considerado "imprescindible" un "fuerte revulsivo" de los Servicios Sociales municipales para las necesidades de una ciudad que se aproxima a los 50.000 habitantes. "La atención a las personas y familias más vulnerables debe situarse en el centro de la acción municipal, reforzando los recursos, el personal y la capacidad de respuesta".

Si bien reconoce que el presupuesto incorpora partidas encaminadas a avanzar en algunos de estos objetivos, insiste en la referida comunicación en que es necesario dar un paso más en su ejecución efectiva "para que las mejoras sean visibles y percibidas por la ciudadanía".

Asimismo, la concejal se ha referido al momento en el que se ha producido la aprobación de las cuentas. "Lo estamos aprobando a finales de año. Ya de presupuesto, poco. Sería casi supuesto", señaló.

En contexto, el Gobierno municipal de Mairena del Aljarafe está integrado por ocho concejales del PSOE y tres de Con Podemos-Izquierda Unida. Hasta esta sesión plenaria ambos socios habían mantenido una posición conjunta en las votaciones de los presupuestos municipales.

El presupuesto fue aprobado con los votos a favor de los ocho concejales del PSOE y de dos ediles de Con Podemos-Izquierda Unida. Además, la concejala no adscrita y el concejal de Mairena Decide se abstuvieron, mientras que PP y Vox votaron en contra y la concejala María Izquierdo también optó por la abstención.