Con Podemos Izquierda Unida critica el balance "triunfalista" del alcalde de Sevilla tras tres años de mandato

Archivo - Imagen de archivo del portavoz municipal de la confluencia Podemos-IU, Ismael Sánchez (c), durante el pleno de la cuestión de confianza. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal Con Podemos-Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha valorado el balance realizado por el alcalde, José Luis Sanz, tras tres años de mandato, como "un ejercicio de propaganda, triunfalista y absolutamente alejado de la realidad que viven miles de sevillanos".

Según ha detallado Izquierda Unida en una nota de prensa, Sánchez ha señalado que el alcalde "evita responder a la pregunta de si la gente de Sevilla vive hoy mejor que hace tres años", a la vez que ha lamentado que la ciudad "no está más limpia, no es más segura, no ha mejorado en movilidad y sigue teniendo seis de los quince barrios más pobres de España".

En este sentido, el portavoz ha afirmado que "lo más grave" del balance es que no contiene "ni una sola autocrítica". "Hay una Sevilla que se embellece para la foto y otra Sevilla, la de los barrios trabajadores, que espera", ha subrayado.

Asimismo, ha manifestado que el modelo de ciudad de José Luis Sanz es el de "una Sevilla escaparate", pensada "para el turista y para la rentabilidad privada", pero cada vez "menos pensada para quienes viven aquí". A su juicio, "Sevilla es cada vez más cara, más desigual y más expulsiva", con una situación de vivienda "dramática" y con jóvenes y familias trabajadoras "que no pueden acceder a un alquiler ni a una vivienda digna".

FALTA DE PLANIFICACIÓN

En materia de limpieza, el portavoz de IU ha justificado que fue "una de las grandes promesas electorales" del actual alcalde. "Sanz dijo que iba a cambiar radicalmente la situación, pero los barrios siguen sucios", por la "falta de planificación".

Respecto a la seguridad, Sánchez ha rechazado el uso "propagandístico" que hace el alcalde de este asunto. "La seguridad no se construye solo con anuncios de más efectivos y en demasiados barrios lo que hay es abandono", ha indicado.

Igualmente, el portavoz de IU también ha cuestionado el balance del gobierno en movilidad, señalando que Sevilla "sigue colapsada", con un transporte público "insuficiente", barrios mal conectados y obras que castigan durante años al comercio y a los vecinos sin que exista un modelo claro de movilidad sostenible, accesible y pensado para la "mayoría social".

Sánchez ha advertido además de "un claro retroceso en igualdad, feminismo, derechos, solidaridad y participación ciudadana". En este sentido, ha reprochado al gobierno municipal "asumir el marco ideológico de la derecha más reaccionaria" y de "debilitar" políticas públicas. "Una de las primeras decisiones del gobierno de Sanz fue cargarse la Delegación de Participación Ciudadana como tal", por lo que, para el portavoz, el alcalde "dejó claro" que los vecinos "molestan cuando se organizan, opinan y exigen".

La coalición ha defendido que el balance real de estos tres años es "mucha propaganda, mucha cifra, mucho titular y muy poca transformación para la mayoría social de Sevilla". Sánchez ha insistido en que "Sevilla no puede resignarse a ser una ciudad bonita para visitar e imposible para vivir".