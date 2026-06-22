Podemos plantea al Ayuntamiento de Sevilla un convenio para "frenar la privatización" de la residencia de la UPO

Hornillo participa en el acto de protesta a las puertas del Rectorado de la UPO en protesta por el "intento de privatización" de la residencia Flora Tristán - PODEMOS SEVILLA

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha participado este lunes, 22 de junio, en la concentración convocada por residentes y trabajadoras a las puertas del Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), coincidiendo con la celebración del Consejo de Gobierno extraordinario que pretende aprobar la cesión de la gestión de la Residencia Flora Tristán a una fundación privada.

Desde la movilización, la dirigente ha mostrado su apoyo "incondicional y rotundo" a la comunidad universitaria en huelga y ha instado al Ayuntamiento de Sevilla a "involucrarse" para "frenar el desmantelamiento" de un proyecto que incide de forma "directa y positiva" en el vecindario del Polígono Sur, explica en un comunicado.

Para Podemos, la crisis de la Flora Tristán no puede reducirse al ámbito académico sino que supone un problema de ciudad "de primer orden". "La Flora Tristán es una institución pionera y un pulmón indispensable para la dinamización del Polígono Sur, el barrio con mayor desigualdad de España y con carencias estructurales severas", han destacado.

Así, Hornillo ha remarcado el trabajo "a pie de calle" que realiza la residencia para fomentar la participación vecinal, la autoorganización y la inclusión social en una zona "históricamente abandonada por las administraciones". En este sentido, desde la formación han acusado al Gobierno andaluz de ser el "autor intelectual" de esta crisis al aplicar un modelo de "asfixia financiera calculada" contra las universidades públicas, si bien han reprochado al rector de la UPO su "capitulación".

"En lugar de plantarse frente a los recortes de la Junta de Andalucía, el rector ha elegido el camino fácil: aplicar el manual neoliberal, rendirse y privatizar la gestión a dedo bajo la excusa de la falta de fondos", le ha afeado Hornillo, al tiempo que ha instado al alcalde, José Luis Sanz (PP), a que abandone su "papel de espectador" y "deje de ponerse de perfil".

Hornillo ha propuesto la firma urgente de un convenio de colaboración extraordinario entre el Ayuntamiento y la Fundación UPO que permita "inyectar" la financiación que el Gobierno andaluz "niega", "garantizando así el mantenimiento de la infraestructura, el blindaje de las trabajadoras y la continuidad del proyecto socioeducativo sin necesidad de cederlo a entidades privadas".