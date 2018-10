Apoyo de toda la oposición a una proposición de ley sobre atención temprana

Actualizado 23/11/2015 16:15:11 CET

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha registrado este lunes en la Cámara andaluza una proposición de ley por la que se regula la atención temprana en Andalucía, que cuenta con el apoyo de los cuatro grupos de la oposición, quienes también respaldaron una proposición no de ley en esta misma materia el pasado mes de septiembre.

Así lo han indicado en rueda de prensa la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Podemos, Esperanza Gómez, y el portavoz de la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía, Antonio Guerrero, quienes han detallado el contenido de la iniciativa elaborada conjuntamente y han criticado los incumplimientos reiterados del PSOE-A y la Junta.

La portavoz adjunta de Podemos ha explicado que su grupo ha adelantado la presentación de esta iniciativa que se planteaban "a medio plazo" porque la Junta no ha cumplido lo recogido en la citada proposición no de ley, --el pago de las deudas contraídas con este colectivo y que se retirara el convenio marco--, y no ha incrementado "ni un solo euro" la cuantía para la atención temprana en los Presupuestos de la Junta para 2016.

A ello se une que Podemos ha tenido conocimiento de que desde hace semanas la Junta prepara un decreto en esta materia que permite la prestación de este servicio por parte de entidades con ánimo de lucro y el copago de una manera expresa. "Ahora mismo este copago se produce, pero de forma velada porque está prohibido", ha precisado.

No obstante, Gómez ha indicado que "la gota que ha colmado el vaso" para su grupo parlamentario ha sido la inadmisión a trámite de una enmienda de Podemos al Presupuesto de la Junta para 2016 en la que se pedía un incremento de diez millones para la atención temprana.

Así, tras explicar que Podemos tomó como base para la proposición de ley un texto elaborado por los compañeros de partido en Murcia, Gómez ha indicado que todas las adaptaciones se han realizado junto con la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía, con la que ha habido una "sintonía total" que ha dado como fruto "el mejor texto posible".

Entre las novedades de la iniciativas se incluyen, según ha explicado Gómez, la prestación de una asistencia universal, gratuita y de calidad que se convierta un derecho para niños de cero a seis años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlo; o que la derivación la determine el pediatra o un especialista médico y no dependa de un técnico administrativo "al que le digan que no derive porque no hay dinero".

También se incluye en la proposición de ley que la determinación de la frecuencia de las sesiones se haga con criterios médicos o terapéuticos, así como también el alta. "Se trata en definitiva de solucionar los problemas que plantea la falta de interés en esta materia por parte del PSOE-A y de la Junta", ha subrayado Gómez.

Asimismo, ha apuntado que la iniciativa cuenta con una memoria jurídica y económica, y que la fecha de entrada en vigor es el 1 de enero de 2017, no porque no haga falta antes, sino para intentar evitar que sea rechazada con el argumento de que se están elaborando unos presupuestos de la Junta para el año que viene.

DÍAZ "NI LEGISLA NI NOS DEJA LEGISLAR"

Gómez, que ha indicado que su formación ha querido ser "cauta" para evitar el criterio contrario del Consejo de Gobierno a su tramitación, como ha ocurrido en distintas ocasiones, ha criticado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, actúa como "el perro del hortelano: ni legisla, ni nos deja legislar".

Por su parte, el presidente de la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía ha asegurado que la iniciativa cuenta con el apoyo de los cuatro grupos de la oposición y con el de la Asociación de Terapeutas de Andalucía. "Es una ley clara y sencilla, centrada en el niño y en la familia, que evita burocratización y tiempos de espera, y que garantiza una atención pública, gratuita y de calidad", ha señalado.

Ha argumentado que no hay "ningún motivo" para votar en contra de esta proposición de ley porque se antepone el bienestar de los niños por encima de todo. Según ha afirmado, "se trata al menor con orgullo y no como una carga social, que es como se le trata ahora".

Así, tras asegurar que tiene que acabar la venta de papeletas, mantecados, camisetas y almanaques por parte de este colectivo, Guerrero ha criticado que la Junta haya "ignorado el mandato parlamentario" y ha denunciado la "actitud pasiva" de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, y su "desprecio, engaños y mentiras" a esta plataforma.

Ha dicho que le ha enviado correos a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sin haber recibido ninguna respuesta. "Usted es la única responsable de que, al menos en atención temprana, legisle la oposición por no haber sabido bajar sus niveles de vanidad, prepotencia y soberbia", ha indicado Guerrero, quien le ha recordado que las 300.000 personas que giran en torno a estos niños, "también votan el 20D".