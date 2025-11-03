Podemos Sevilla pide a Vox que "deje de promover el odio" tras críticas por las pintadas en la Oficina de Maternidad

Archivo - La edil de Podemos-IU Susana Hornillo interviene en el pleno del ayuntamiento. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Sevilla ha pedido este lunes a Vox que "deje de promover el odio" tras las críticas a la formación morada por las pintadas el sábado en la Oficina Municipal de Ayuda a la Maternidad. La formación había lamentado la "falta de condena" de los grupos de izquierdas ante los hechos.

En una nota de prensa emitida por el partido, la líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha indicado que Vox "busca victimizarse" para "tapar" lo que consideran "un chiringuito ideológico que cuestiona el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo".

También, Hornillo ha subrayado que la oficina es fruto de un acuerdo político con el Gobierno Municipal al que ha señalado como "blanqueador del discurso antiabortista de VOX" y ha pedido al alcalde, José Luis Sanz, que "rompa de una vez su dependencia de la extrema derecha". "Lo que Sevilla necesita son más recursos en los servicios sociales y los CIAM, más psicólogos y más personal sanitario, no oficinas que buscan controlar la libertad de las mujeres", ha indicado.

En esta línea, la portavoz ha afeado a Vox "su constante estrategia de confrontación". "Mientras la ciudad enfrenta problemas reales de vivienda, empleo o servicios públicos, la ultraderecha sigue obsesionada con imponer su moral retrógrada y sus guerras culturales", ha concluido.

La portavoz del grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha lamentado este lunes las pintadas realizadas en la Oficina Municipal de Ayuda a la Maternidad, y ha afeado la "falta de condena" por parte de los grupos de izquierda, a los que ha señalado como responsables de "una campaña de acoso" contra la entidad.