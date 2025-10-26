Policía Local, Bomberos y Protección Civil de Sevilla imparten charlas para prevenir accidentes con patinetes

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cuerpos municipales de la Policía Local, Bomberos y Protección Civil han participado en una charla con simulacro sobre un accidente de circulación sufrido por un patinete impartida en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Salvador Távora. Durante la actividad, destinada a alumnos de Secundaria, se han ofrecido recomendaciones sobre el uso de la vía, el manejo de vehículos eléctricos, las prevenciones y primeras actuaciones a tornar ante un accidente de tráfico, así como las consecuencias de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas como conductor de vehículo eléctrico.

Para la puesta en escena se han utilizado dos vehículos del servicio de extinción de incendios, uno de protección civil y un coche patrulla, ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa. La simulación ha recreado a dos personas circularan en un patinete eléctrico, el conductor del mismo bajo la influencia de marihuana se cruza con el conductor de vehículo a motor (turismo) que circula ebrio.

Como resultado de la omisión de una señal de tráfico por parte del conductor del patinete, y un despiste del conductor del vehículo a motor, se produce un accidente de circulación con resultado de lesiones de consideración en el conductor del patinete, parada cardiorespiratoria en el pasajero del patinete, y lesiones leves por parte del conductor del vehículo. Los espectadores (alumnos de secundaria) han completado su aprendizaje con la puesta en escena completa, para posteriormente participar activamente en la resolución de la misma.