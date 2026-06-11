La Policía Local de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) salva la vida de un bebé de 15 días atragantado con leche

Agentes de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta - POLICÍA LOCAL DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha intervenido en un episodio que ha implicado a un bebé de 15 días que había sufrido un atragantamiento durante la ingesta de leche materna, una rápida actuación que ha permitido salvar la vida del menor.

Según han detallado fuentes policiales, los agentes recibieron una llamada en la madrugada de este jueves, un aviso urgente del Servicio de Emergencias 112 que alertaba de que un bebé había dejado de respirar por un atragantamiento.

De esta forma, los profesionales se desplazaron hacia la vivienda familiar, donde se encontraban los padres del menor en un estado alterado, mientras que el niño presentaba un color "amoratado" al haber sufrido un atoramiento durante la lactancia.

Tras una rápida intervención, consiguieron salvar la vida del bebé de tan solo 15 días, quien tras ser atendido fue trasladado al Hospital Universitario Virgen del Rocío.