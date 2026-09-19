La Policía Local de Sevilla asiste a un taxista apuñalado por un cliente y detiene al presunto autor de los hechos

Archivo - Taxi en Sevilla - FEDERACIÓN ANDALUZA DE AUTÓNOMOS DEL TAXI

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un taxista ha resultado herido tras ser apuñalado en numerosas ocasiones la madrugada de este sábado por un cliente al que trasladaba, en las inmediaciones de las instalaciones de Tussam, en la Avenida de Andalucía y que ya ha sido detenido.

Según ha detallado la Policía Local a través de un mensaje en la red social X consultado por Europa Press, a pesar de las heridas, ha logrado conducir hasta la Jefatura de Policía, donde ha sido atendido de urgencia por un agente hasta la llegada de los sanitarios.

Minutos después, indicativos de Policía Local han localizado y detenido al presunto autor, que presentaba restos de sangre y opuso una fuerte resistencia. Policía Nacional se hace cargo de la investigación.