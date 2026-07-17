La Policía Local de Sevilla incorpora a 28 nuevos agentes a su plantilla con la toma de posesión en el Ayuntamiento

Jura del cargo de 28 nuevos Policías Locales de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha incorporado este viernes a 28 nuevos agentes a su plantilla, en un acto de toma de posesión celebrado en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, entre 2025 y 2027 se prevé la incorporación de 220 nuevos agentes, por lo que el alcalde, José Luis Sanz, ha destacado que estas nuevas plazas se suman a los 18 incorporados el pasado mes de febrero, los doce agentes de movilidad que tomaron posesión a principios de 2025, los 53 agentes de septiembre de 2025 y los que continúan con su formación y que tomarán posesión de su plaza antes de que finalice el año, por lo que se ha cumplido el 37 por ciento de lo previsto.

En este contexto, el alcalde ha asegurado que considera prioritario "dotar a la plantilla de la Policía Local de más personal pero no solo eso, se trabaja también para mejorar sus condiciones y su dotación".

En esa línea, actualmente se está ultimando la normativa, la Relación de Puestos de Trabajo y la Valoración de Puestos de Trabajo, ya que la actual está "obsoleta" y no se ajusta a las necesidades de la ciudad. Además, Sanz ha destacado que están en ejecución los trabajos de mejora en el edificio de la Jefatura de Policía Local y se han anunciado los cambios de la comisaría de Triana-Los Remedios a Altadis y de la Macarena al Hogar Virgen de Los Reyes".

Asimismo, ha valorado la inversión de 13 millones de euros, realizada para la renovación de 149 vehículos policiales, entre coches y furgones, 21 más de los que había hasta ahora. Entre otras mejoras, todos llevan instalados desfibriladores.