Policía Local de Sevilla interviene más de 3.000 artículos falsificados con un valor de mercado de medio millón de euros

Archivo - Operación de la Policía Local contra 'manteros' en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha intervenido más de 3.000 artículos falsificados con un valor de mercado de medio millón de euros, en una operación llevada a cabo por la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local, coincidiendo con la final del Mundial de Fútbol, en la zona del Casco Histórico y Triana.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, los agentes han actuado contra el "top manta" interviniendo más de 3.000 artículos de ropa deportiva falsificados, además de intervenir 14 hatillos y un macuto de grandes dimensiones.

Asimismo, han indicado que estas actuaciones contra la venta ambulante ilegal ubicada en las principales zonas turísticas responden a peticiones de vecinos y comerciantes de la zona, además de contribuir en la "lucha contra las mafias y el perjuicio económico a las empresas propietarias de las marcas" y a las tiendas que comercializan los artículos verdaderos.