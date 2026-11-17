Imagen de archivo de un coche de Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha llevado a cabo un dispositivo de seguridad en el parque de la Ranilla con el objetivo de reforzar la vigilancia en este espacio público y actuar frente a posibles actividades delictivas y conductas incívicas.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la intervención, desarrollada en colaboración con la Policía Nacional, ha estado orientada principalmente a combatir el tráfico de drogas a pequeña escala, los robos con violencia y la tenencia ilícita de armas blancas.

Durante el operativo, los agentes han identificado a más de 70 personas, seis vehículos --siendo una moto retirada de la circulación-- y se han formulado un total de 12 de propuestas de sanción por infracciones relacionadas con el consumo de sustancias estupefacientes y la tenencia ilícita de armas blancas y objetos peligrosos.

Asimismo, entre las personas identificadas se localizó a una sobre la que pesaba una orden judicial de búsqueda y detención, motivo por el que se procedió a su inmediata detención y puesta a disposición judicial.

La actuación ha contado también con la colaboración de Lipasam, cuyos operarios realizaron labores de limpieza y retirada de residuos acumulados en distintas zonas del parque.