Policía de Mairena (Sevilla) interviene 350 cajetillas de tabaco en un local sin autorización que las vendía a menores

Cajetillas invervenidas por la Policía Local de Mairena del Aljarafe (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

El Cuerpo recibió llamadas que alertaban de la venta de tabaco a menores de edad, hecho que propició el comienzo de la investigación

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Mairena del Aljarafe ha intervenido recientemente 350 cajetillas de tabaco en un establecimiento del municipio, tras una actuación derivada de avisos ciudadanos y de la inspección realizada por una pareja de agentes que patrullaba la zona.

Según ha informado el Consistorio en una nota, los hechos se desarrollaron tras recibir el Cuerpo policial varias llamadas informando de una posible venta de tabaco a menores en el establecimiento. Así, los agentes observaron salir del local a una persona portando un cartón de tabaco y, una vez personados en el comercio, comprobaron que carecía de la autorización necesaria para la venta de estos artículos.

Durante la mencionada intervención se ha localizado tanto tabaco de curso legal como en torno a un centenar de cajetillas sin el distintivo de la marca fiscal que deben portar los envases de productos del tabaco, "sello cuya función es certificar la legalidad del producto, su trazabilidad y el cumplimiento de la normativa vigente".

Asimismo, localizaron productos de tabaco con su correspondiente control fiscal y otros presuntamente de contrabando.