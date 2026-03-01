La Policía Nacional detiene a una persona y evita dos reyertas entre ultras antes del derbi Real Betis-Sevilla FC

Material incautado por la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una persona en la madrugada de este domingo en el marco de dos actuaciones que han evitado posibles reyertas entre ultras del Sevilla FC y del Real Betis durante las noches del viernes y sábado, previas al derbi sevillano que se celebra este domingo en el estadio de La Cartuja.

Según ha detallado el Cuerpo en una nota, en la madrugada de este domingo se ha llevado a cabo una actuación policial que ha evitado un posible enfrentamiento en la carretera de la esclusa, donde se detectó e identificó a un grupo de 68 personas. Entre ellos se encontraban miembros de los grupos ultras Supporters (Real Betis), Frente Atlético (Atlético de Madrid) y del Recreativo de Huelva, todos ellos enfrentados históricamente con los ultras del Sevilla FC.

La operación se ha saldado con la identificación de las 68 personas, la inspección de 25 vehículos, la detención de un individuo, la levantar de tres actas por tenencia de armas y una acta por tenencia de drogas.

Durante la actuación, los agentes recuperaron defensas extensibles, numerosas armas blancas y objetos contundentes que los concentrados habían intentado desechar al percatarse de la llegada policial, todo ello preparado para un enfrentamiento.

Por otra parte, la noche del pasado viernes se registró otra intervención en las proximidades de la glorieta Olímpica, donde un grupo de unas 50 personas vestidas de negro y encapuchadas, al percibir la presencia policial, intentó huir. Finalmente, diez de ellos fueron interceptados e identificados, resultando ser miembros del grupo ultra Biris Norte, afines al Sevilla FC.

Estas actuaciones preventivas se enmarcan en el dispositivo policial elaborado por la Comisaría Provincial de Sevilla con motivo de la celebración del partido Real Betis-Sevilla FC que tendrá lugar en este domingo en el estadio de la Cartuja de Sevilla, y que se intensificará en las horas previas.