Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han esclarecido siete robos violentos cometidos por un mismo autor quien, con el objetivo de apoderarse de las pertenencias de sus víctimas, hacía uso de la técnica conocida como 'mataleón'.

La investigación comenzó cuando agentes de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de que se habían sucedido una serie de robos en los que coincidían tanto las características físicas del autor como su 'modus operandi', según ha concretado el Cuerpo en una nota.

Todas las víctimas de este delito contra el patrimonio fueron abordadas del mismo modo. El sujeto las agarraba por el cuello y acto seguido les aplicaba el 'mataleón', cuya finalidad es "inmovilizar a la persona que lo sufre para sustraerle todos los efectos de valor".

Esta técnica de inmovilización y estrangulamiento es una maniobra en la que de manera sorpresiva y por la espalda, los agresores rodean el cuello de la víctima con sus brazos, ejerciendo "fuerte presión", lo que hace que la víctima quede en pocos segundos en estado de semiinconsciencia, totalmente inmovilizada y, por tanto, indefensa.

Tras "intensas labores de investigación", los agentes lograron identificar y localizar posteriormente al autor de estos robos, consiguiendo con ello esclarecer siete delitos de idéntica naturaleza, por lo que, obtenidas las pruebas necesarias, la policía "procedió a su detención y puesta a disposición judicial, decretando la misma su ingreso en prisión".