La Policía Nacional ofrece una charla en los talleres de verano de la Universidad Popular de Alcalá (Sevilla)

Dos agentes de la Policía Nacional muestran a los menores de los talleres de verano de la Universidad Popular de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) los vehículos policiales. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha visitado la Universidad Popular de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), el proyecto cultural organizado por el Gobierno municipal para potenciar el desarrollo de la ciudadanía, con el fin de extender a los menores que acuden a los talleres de verano nociones para convivir en sociedad como "la seguridad, la protección y el servicio público".

Según ha precisado el Ayuntamiento en una nota, la charla ha sido ofrecida por agentes del Cuerpo Nacional y ha respondido al objetivo de que los niños aprendan de las instituciones y de las asociaciones que "realizan una importante labor en los municipios y que trabajan para construir una mejor ciudad". Asimismo, la cita ha tenido lugar en la Casa de la Cultura y posteriormente en el Parque Centro, donde los menores han podido comprobar cómo son los vehículos policiales.

De esta manera, la Universidad Popular de Verano ha asegurado tener preparadas "nuevas actividades creativas" como una escuela de ajedrez, más encuentros con otros cuerpos de seguridad y salvamento, como la Policía Local y los Bomberos, o culturales, como el taller de la Banda Municipal de Música, así como divertidas excursiones por la ciudad.