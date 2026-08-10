La Policía Nacional recupera material informático hurtado por valor de 8.000 euros en San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

POLICÍA NACIONAL

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) ha detenido a un hombre como autor de varios hurtos de instrumentos electrónicos en un centro comercial del municipio valorados en 8.000 euros.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, los agentes recibieron varias denuncias de los servicios de seguridad de un establecimiento comercial, por los hurtos de material informático de alto valor económico. Tras ello, la investigación ha comprobado que el investigado sustraía aparatos electrónicos tras pasar unas dos horas en el lugar como un cliente más, a la espera del momento oportuno para inutilizar el sistema de seguridad del producto, dejarlo durante un espacio de tiempo en el mismo lugar, cogerlo y salir con el mismo en el interior de una bolsa.

Para ello, días antes de la detención se estableció un dispositivo de vigilancia en el interior del centro comercial hasta detectar al responsable mediante su ritual de actuación, que ha culminado apropiándose de material informático, siendo interceptado 'in fraganti' por los agentes cuando salía del centro comercial, procediendo en ese momento a su identificación, detención y recuperación de los productos sustraídos.

Por su parte, los agentes han iniciado las pesquisas correspondientes para recuperar efectos, previamente sustraídos, que hayan sido vendidos en tiendas de segunda mano. Del mismo modo, estos productos fueron intervenidos, lográndose identificar a dos de los compradores, que a su vez devolvieron los efectos.