Policía Nacional recupera siete relojes de alta gama y detiene a tres personas por robo mediante distracción

POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres integrantes de un grupo criminal itinerante dedicado a la comisión de robos con fuerza y hurtos a joyeros, que actuaba utilizando el conocido método de la siembra, basado en la distracción de una persona para llamar su atención mientras otro sustrae el objetivo, dándose a la fuga a toda prisa tras la actuación.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, en uno de los hechos investigados, detectaron a varias personas actuando de manera coordinada junto a una joyería, mientras uno de ellos distraía a la víctima, otro aprovechaba el momento para sustraer una mochila que contenía relojes de alta gama, dinero y otros efectos de valor en su interior y posteriormente, huyeron en un vehículo que permanecía preparado para ello en las inmediaciones.

De esta manera, los agentes consiguieron identificar y localizar a los integrantes del grupo, así como uno de los vehículos utilizados para sus desplazamientos, ubicado el automóvil y uno de los integrantes en Puerto Real (Cádiz), mientras los otros dos detenidos fueron localizados y las joyas sustraídas fueron halladas en un domicilio de Camas (Sevilla). En el caso de las joyas, estaban escondidas en un rodapié de la cocina.

Los tres detenidos han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos contra el patrimonio, una vez finalizaron las diligencias en sede policial.