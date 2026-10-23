La Politécnica Superior de la UPO de Sevilla reúne en unas jornadas a más de 360 estudiantes con empresas tecnológicas

Jornada de la Escuela Politécnica Superior de la UPO para reunir a estudiantes con empresas tecnológicas - UPO

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha celebrado este viernes la novena edición de las jornadas 'Profesiones con Futuro'. El encuentro, que ha contado con la colaboración del Consejo Social de la UPO y la Delegación de Estudiantes de la EPS, ha reunido a más de 360 estudiantes del ámbito de las TIC con empresas del sector tecnológico, con el fin de acercar al alumnado a la realidad profesional, facilitar el contacto directo con las empresas y dar a conocer las oportunidades laborales de un sector en constante evolución.

En las jornadas, que han sido inauguradas por el director de la Escuela Politécnica Superior, Luis Merino; el subdirector de Empleabilidad, Emprendimiento y Modalidad Dual de la EPS, Francisco Gómez Vela; y la delegada de tercer curso del Grado en Ingeniería Informática, Elena Mateos, han participado estudiantes del Grado en Ingeniería Informática de la UPO, informa en un comunicado.

Asimismo, ha asistido el alumnado de ciclos formativos de grado superior, especialmente de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), que ha podido conocer de primera mano las necesidades del mercado laboral, los perfiles profesionales más demandados y las posibilidades de desarrollar una carrera en el sector tecnológico.

El encuentro ha contado con la presencia de entidades como Ayesa Digital, NTT Data, CGI, TNG, KPMG, Babel, Accenture, iConsulting365, Agencia Tributaria y el Área de Emprendimiento y Empleabilidad de la Fundación Universidad Pablo de Olavide, que han presentado sus proyectos y líneas de trabajo y han establecido contacto con futuros profesionales de la informática.

La Inteligencia Artificial (IA), un reto para la formación en Ingeniería Informática. Durante la apertura, Francisco Gómez ha destacado la importancia de contar con una formación sólida en tecnologías de la información y las comunicaciones ante la nueva realidad que está configurando la incorporación de la IA al mundo empresarial.

"La irrupción de la inteligencia artificial en los procesos del mundo empresarial es una realidad. Quienes estudian el Grado en Ingeniería Informática son quienes mejor entienden cómo funciona por dentro: cómo aprende, de qué datos depende, dónde están sus límites y cómo hacerla fiable y segura. Ese conocimiento es lo que les permite no solo usarla, sino diseñarla, mejorarla y aplicarla con criterio", ha añadido.

Por su parte, el director de la EPS ha puesto en valor que la oferta formativa de la UPO ha incorporado estos nuevos desafíos al Grado en Ingeniería Informática a través de sus menciones en Ciencia de Datos y en Sistemas de Información. Ambas pueden cursarse en modalidad dual en empresas y ofrecen al estudiantado distintas vías para desarrollar competencias tecnológicas y responder a las necesidades de empresas y organizaciones.

NUEVO GRADO EN INGENIERÍA ROBÓTICA

Las jornadas también han servido para dar a conocer la ampliación de la oferta académica de la Universidad Pablo de Olavide en respuesta a los nuevos retos tecnológicos. Entre las iniciativas previstas destaca el nuevo Grado en Ingeniería Robótica, ya verificado positivamente por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, cuya puesta en marcha en la Escuela Politécnica Superior se prevé para el curso 2027/2028.

Luis Merino ha explicado que "la robótica está saliendo de las fábricas: ya la vemos en hospitales, almacenes o en las carreteras, y la inteligencia artificial está acelerando ese salto". El director ha señalado que las empresas "nos dicen que les cuesta encontrar ingenieros e ingenieras capaces de integrar mecánica, electrónica, software e IA en un mismo sistema, y eso es exactamente lo que queremos formar".

En cuanto al perfil del grado, Merino ha anticipado que "será una ingeniería exigente, con una base sólida en física, matemáticas, informática y automática, pero también muy práctica". Contará con laboratorios y proyectos desde los primeros cursos y con relaciones con empresas del sector mediante la modalidad dual.

"Estamos convencidos de que sus egresados y egresadas tendrán un futuro profesional excelente en sectores muy diversos, desde la industria y la logística hasta la salud o la automoción", ha concluido.

Esta nueva titulación reforzará la oferta de estudios tecnológicos de la UPO y ampliará las oportunidades de formación en un ámbito estratégico, caracterizado por la integración de la ingeniería, la automatización y los sistemas inteligentes.

UNIVERSIDAD Y EMPRESA, ALIANZA PARA EL FUTURO PROFESIONAL

La organización de las citadas jornadas reafirma el compromiso de la Escuela Politécnica Superior con una formación conectada con la realidad empresarial y con las necesidades de la sociedad. El encuentro constituye una oportunidad para fortalecer la colaboración entre universidad y empresa, favorecer la orientación profesional del alumnado y acercar a los futuros egresados a las organizaciones en las que podrán desarrollar su carrera.

Así, con más de 360 estudiantes y una decena de empresas y entidades tecnológicas, estas jornadas se consolidan como un espacio de encuentro entre el ámbito educativo y el profesional, en el que la innovación, el talento y la preparación para los desafíos digitales ocupan un lugar central.