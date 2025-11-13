El PP advierte de "falta de transparencia" en el Ayuntamiento de Camas (Sevilla) tras la "destrucción" de documentos

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Camas (Sevilla) ha advertido de "falta de transparencia" del Ayuntamiento de la localidad, actualmente bajo el mandato del partido socialista, ante las "exiguas explicaciones" ofrecidas tras la publicación en redes de un vídeo que muestra, según aseguran, a una trabajadora municipal que junto a personas ajenas al Consistorio destruye documentos municipales.

Según ha anunciado el partido en una nota, "si el Ayuntamiento no adopta medidas legales, el propio partido las emprenderá directamente por la inacción el alcalde".

El PP ha asegurado que las personas implicadas habrían accedido a dependencias municipales estando cerrado el edificio local y no siendo, por tanto, registrada dicha entrada.

Asimismo, ha apostillado que ante esta situación, este miércoles, 12 de noviembre, se celebró un Pleno Extraordinario a petición del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Camas qué finalizó "sin aportación de pruebas o explicaciones contundentes y claras".

"Por este motivo, y también a petición del Partido Popular, en la mañana de este jueves se han celebrado una Comisión de Información con la que los populares pretendían que el equipo de gobierno pudiera dar las explicaciones pertinentes y suficientes que dieran luz a todo este turbio asunto", han añadido.

Sin embargo, según han explicado "ha sido un nuevo intento en vano puesto que el alcalde socialista continúa sin dar las necesarias explicaciones".

Según han recalcado los populares, en las imágenes difundidas, los protagonistas muestran una "actitud jocosa", mientras uno de ellos dice, además, "no va a quedar nada, cuando entre el PP no se va a encontrar nada", mientras que se muestran "destruyendo documentación".

Asimismo, han lamentado que "el alcalde no haya tomado medidas legales contra las personas ajenas al Ayuntamiento que aparecen en el video y que habrían entrado sin autorización alguna".

"Sin embargo, aún no han aclarado la identidad de las personas que aparecen en el vídeo, ni han detallado las funciones que desempeñaba Rocío Míguez hasta la fecha de su cese", han enmarcado, al tiempo que han añadido que "tampoco han precisado si la entrada de dichas personas estaba autorizada y, en definitiva, no han aportado gran parte de la información requerida por el PP en la Comisión de Información".