El PP afea a Muñoz "la parálisis" de Sevilla cuando fue alcalde: "No puede dar lecciones a Sanz"

Archivo - El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, en el Pleno del Ayuntamiento. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha afirmado este miércoles que el exalcalde y actual portavoz del Grupo Socialista, Antonio Muñoz, fue quien "paralizó" la ciudad cuando ocupó el cargo de regidor, por lo que "no puede dar lecciones" a quien ostenta en estos momentos la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz (PP).

Así lo ha expresado en respuesta a las críticas vertidas desde el PSOE en relación a la "parálisis" de la ciudad en estos dos años y medios de gestión del regidor popular. "Muñoz no ha entendido todavía que los sevillanos lo mandaron a la oposición porque no hizo nada como alcalde y porque intentó engañarlos con promesas falsas y proyectos humo", ha asegurado en una nota de prensa.

"No hace nada en la oposición, no dice más que mentiras y, para colmo, se opone a todo, aunque sea bueno para Sevilla y los sevillanos", ha añadido al respecto. "Después de ocho años de parálisis, por fin Sevilla está en marcha gracias a José Luis Sanz, el alcalde que está haciendo realidad todos aquellos proyectos que llevaban demasiados años esperando; algunos de ellos, 14 años, como es el caso del Palacio del Pumarejo o el Mercado Puerta de la Carne (26), cuyas obras son ya una realidad".

En opinión de Bueno, si Sevilla tiene un problema de vivienda social es por la "incapacidad absoluta" del PSOE, que en ocho años "solo fueron capaces de hacer 83 viviendas". El portavoz del equipo de gobierno ha añadido que "afortunadamente, las cosas han cambiado y Sevilla "ha pasado de estar a la cola de España a estar a estar a la cabeza, tan solo por detrás de Madrid".

"Con Sanz, Sevilla es hoy la capital de la vivienda protegida, en la que se están construyendo 4.600 VPO; de las cuales 2.200 directamente por Emvisesa", ha abundado. "Hemos presentado para 2026 el mayor presupuesto de la historia, que asciende a 1.094 millones de euros, de los que el 21,02% es para gasto social". Además, "en solo dos años de gobierno del PP se ha incrementado el presupuesto de Lipasam en un 55% y el de Tussam en un 28,2%, sin olvidar los 20,9 millones destinados para el arreglo de colegios y que se ha doblado el presupuesto para el mantenimiento de parques".

En 2026, el 21,02% del presupuesto será para gasto social, con más de 137 millones para servicios sociales, ha enfatizado Bueno, con un 10,15% más que en 2023. "Sorprende aún más que Muñoz hable de 'obras mal planificadas' y critique la política de vivienda de este Gobierno, cuando él es conocido como 'el inventor del Urbanismo Pasivo' porque en ocho fue incapaz de hacer nada".

Por último, Bueno se ha referido al hecho de que en dos años se hayan ejecutado más de 200 actuaciones, "que han permitido recuperar casi 150 kilómetros de calles que llevaban años, en muchos casos décadas, sin recibir una intervención adecuada".