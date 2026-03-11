PP-A afirma que el gerente del estadio de La Cartuja "no es un cargo" del partido ni lo nombra la Junta

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 11 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos par - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha querido dejar claro que el actual gerente de la empresa que gestiona el estado de La Cartuja de Sevilla, Daniel Oviedo, investigado en el 'caso Supercopa', "no es un cargo" del partido ni lo nombra la Junta, sino el consejo de administración de la citada sociedad.

En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, se ha pronunciado así tras ser preguntado sobre si la Junta debe plantear el cese de Oviedo, dado que la presidenta del consejo de administración es Isabel Fernández, secretaria general de Deportes de la Consejería de Cultura y Deporte.

Como se recordará, la jueza del 'caso Supercopa' ha declarado como investigados al expresidente de la empresa del Estadio La Cartuja de Sevilla (Ecssa) y exsecretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y a Daniel Oviedo, por presunto beneficio ilícito en obras de reforma del complejo deportivo.

Toni Martín ha señalado que los nombramientos y los ceses en la sociedad del estadio La Cartuja corresponden al consejo de administración y "no a una administración concreta".

Ha señalado que en ese consejo de administración están representados Patrimonio del Estado, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación provincial, y tendrá "que tomar sus decisiones a partir de este momento".

Toni Martín ha rechazado las manifestaciones que se han hecho desde los partidos de la oposición de que Daniel Oviedo es un "alto cargo" del Partido Popular: "No, este señor está nombrado por el consejo de administración y el día que lo cesen también será por el consejo de administración".

A su juicio, es el consejo de administración el que "debe analizar y tratar la situación y tomar las decisiones que considere oportunas, sea cual sea el porcentaje que cada uno tenga" en el mismo.

Ha manifestado que, por parte de la Junta, "va a haber colaboración en todas esas investigaciones, que se esclarezca lo sucedido y que a partir de ahí, evidentemente, se delimiten las responsabilidades de lo que cada uno haya podido hacer".