PP apoya limitar burka en edificios públicos de Sevilla "a falta de informe jurídico": un "debate artificial" para PSOE

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SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Control y Fiscalización del Ayuntamiento de Sevilla ha debatido este viernes la propuesta del grupo municipal de Vox para regular el acceso de dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro, incluyendo la utilización del burka y el niqab.

El portavoz del grupo popular, Juan Bueno, ha mostrado su apoyo a la medida aunque ha asegurado que "es conveniente pedir un informe jurídico sobre si se puede hacer" dentro de las competencias municipales. "Como gobierno estaríamos dispuestos a hacerlo. El problema es que creemos que sin ese amparo de esa ley creemos que no se puede hacer", ha afirmado.

En esta línea, Bueno ha defendido la iniciativa de ley para la defensa de la igualdad, la libertad y la dignidad de la mujer presentada por el PP en el Congreso de los Diputados. Asimismo, ha señalado a la oposición de izquierdas. "Me cuesta mucho trabajo escuchar a la izquierda en estos argumentos", ha subrayado.

Por su parte, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha señalado "la identificación visual del rostro no es un capricho, sino una condición funcional básica para garantizar la verificación de la identidad" y ha asegurado que las instituciones "tienen la obligación de establecer normas claras que garanticen la convivencia con respecto a nuestras reglas comunes".

"Con esta propuesta no planteamos prohibir prendas religiosas en la vía pública, ni pretendemos regular cómo debe vestir nadie en su vida privada. Hablamos de dependencias municipales donde existe una relación especial entre el ciudadano y la Administración", ha remarcado.

En paralelo, Peláez ha calificado el burka como "el símbolo más evidente de discriminación hacia la mujer dentro de las sociedades islámicas".

"UN DEBATE ARTIFICIAL"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento ha calficado la propuesta como "parte de una estrategia política destinada a generar polémica y división social en lugar de abordar los problemas reales de la ciudad".

La concejala socialista Sonia Gaya ha cuestionado el supuesto "clamor social" al que ha apelado Vox para justificar la propuesta y "ha dejado claro que el PSOE rechaza el burka y el niqab", pero ha asegurado que "la forma de abordar esta realidad no es a través del señalamiento o la exclusión"

Asimismo, Gaya ha asegurado que la legislación vigente "ya contempla mecanismos para identificar a cualquier persona cuando sea necesario en un procedimiento administrativo o cuando existan indicios de infracción, por lo que no existe ningún vacío legal que justifique esta medida". "Tenemos todos los mecanismos que ofrece la ley para garantizar la identificación cuando sea necesario. No hace falta inventar problemas donde no los hay", ha explicado.

Por su parte, el concejal de Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, ha ironizado sobre que el burka "sea un problema real en Sevilla". "En este ayuntamiento celebramos entre 15 y 20 plenos al año entre ordinario y extraordinario ¿Cuántas mujeres con burka han visto ustedes en este sala? Cero", ha destacado.

"Dicen ustedes que quieren proteger a las mujeres, pero con sus recetas lo que consiguen es excluirlas aún más, es apartarlas aún más, es expulsarlas del espacio público", ha remarcado y ha asegurado que "no hay marco jurídico" para la decisión.

"No queremos que ninguna mujer tenga que llevar ninguna prenda por imposición", ha afirmado ante las críticas del PP y Vox.