Por Andalucía inicia la campaña electoral en Córdoba resaltando las luchas de la clase trabajadora

Rosa María Rodríguez (izda.), junto miembros de la candidatura cordobesa de Por Andalucia en el acto de apertura de campaña. - POR ANDALUCIA

CÓRDOBA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La coalición de izquierdas Por Andalucía ha iniciado la campaña electoral en Córdoba con un acto simbólico de pegada de carteles en el Bulevar del Gran Capitán, junto a la sede del sindicato CCOO, con el objetivo de "poner en valor las luchas que está llevando a cabo la clase trabajadora en defensa de sus derechos, así como de lo público".

Durante el acto, la coalición ha querido reconocer a colectivos como la ayuda a domicilio, los gruistas, los conductores de ambulancias, los bomberos forestales, los trabajadores de las zonas comerciales, la plantilla de Hitachi, así como las mareas blancas, las plataformas feministas, las plataformas educativas y otras movilizaciones sociales.

Por Andalucía ha advertido que "cuatro años más de Juanma Moreno (PP) pueden suponer un retroceso de décadas", pues "su modelo político regala dinero a lo privado y a los amiguetes, mientras se debilitan los servicios públicos". En este sentido, han señalado situaciones como "la falta de ambulancias suficientes, las listas de espera sanitarias interminables, los retrasos en dependencia o el cierre de centros educativos públicos".

También han criticado el abandono de los municipios, con "falta de un transporte público digno y de comunicaciones", así como carencias en políticas de empleo y en la llegada de proyectos industriales que generen trabajo estable. Además, han hecho referencia a la gestión sanitaria y a "los fallos en los programas de cribado del cáncer de mama", como ejemplo de lo que consideran "el deterioro del sistema público andaluz".

En el acto han intervenido la candidata por Córdoba de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, y el parlamentario andaluz José Manuel Gómez Jurado, quienes han señalado que la campaña comienza "para seguir luchando y para echar a Moreno el 17 de mayo".

Ambos han subrayado que "nada está decidido" y han hecho un llamamiento a trabajadores a movilizarse, defendiendo que "es el momento de la única coalición de izquierdas que se presenta a estas elecciones, que cuenta con el mejor candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, como es Antonio Maíllo, y que le acompañan un grupos de personas que son parte de esa clase trabajadora".

Por Andalucía ha defendido que su proyecto pasa por "blindar los servicios públicos, garantizar el derecho a la vivienda, impulsar el empleo digno y reforzar el transporte público y las conexiones entre territorios", con el objetivo de que la ciudadanía "pueda quedarse a vivir en su tierra con futuro y no tenga que marcharse en busca de oportunidades".