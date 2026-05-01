Segovia (Vox) asegura que van a poner "todo el empeño" para "situar a Huelva donde le corresponde"

Acto de inicio de campaña de Vox en Huelva. - VOX

HUELVA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox por Huelva al 17M, Rafael Segovia, junto a miembros de la candidatura, ha señalado que "por fin arranca la campaña" y en la formación tienen "toda la ilusión por cambiar de una vez las cosas".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Segovia ha indicado que los onubenses llevan "40 años quejándonos del abandono que estamos sufriendo por parte de los gobiernos nacionales y autonómicos del PP y PSOE, da igual quién gobierne o quién esté en la oposición".

"Frente a esta situación, ahora por fin podemos votar a una alternativa como es VOX", ha enfatizado, al tiempo que ha asegurado que van a poner "todo el empeño en situar a Huelva en el lugar que le corresponde por sus potencialidades y por la riqueza natural que tiene".

