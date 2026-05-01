Vox asegura que van a "defender a los granadinos y a devolver a Granada al lugar que le corresponde"

La candidata de Vox por Granada a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Beatriz Sánchez Agustino, ha iniciado la campaña electoral con el objetivo de poner fin a "cuatro años en los que Granada ha seguido siendo maltratada", - VOX

GRANADA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox por Granada a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Beatriz Sánchez Agustino, ha iniciado la campaña electoral con el objetivo de poner fin a "cuatro años en los que Granada ha seguido siendo maltratada", por lo que, ha dicho, "vamos a luchar para que el cambio político sea una realidad."

"Desde Vox lanzamos un mensaje muy claro: Vamos a defender a los granadinos y a devolver a Granada al lugar que le corresponde", ha insistido Beatriz Sánchez Agustino, para quien "el PP ha tenido cuatro años de mayoría absoluta para cambiar muchas cosas de las nefastas políticas del PSOE, pero ha preferido no cambiar nada".

"Está en juego si Granada sigue siendo la segunda provincia con más paro de España o si por fin cambiamos el rumbo. Está en juego que los jóvenes sigan emigrando por la falta de oportunidades mientras que recibimos con paguitas a todos los que no respetan la ley ni nuestras costumbres. Está en juego que la inseguridad y la inmigración ilegal sigan degradando nuestros barrios o las atajemos de raíz y dejemos de pasar impunemente a los delincuentes", ha expuesto.

Y ha añadido: "Está en juego la seguridad en Granada capital, pero también en Montefrío, en Zafarraya, Atarfe y en toda Andalucía. Está en juego una sanidad digna para sanitarios y pacientes. Está en juego el futuro de nuestros agricultores y ganaderos. Y está en juego que nuestros pescadores puedan seguir llevando el pan a casa", ha manifestado Sánchez Agustino.

La candidata de Vox por Granada ha considerado que "el PSOE nos condenó a la ruina y el PP es incapaz de tomar las medidas para salir del pozo en el que nos han sumido".

"Los granadinos no pueden permitirse otros cuatro años de lo mismo, no se lo merecen: o cambiamos las políticas o seguimos siendo el vagón de cola. Está en juego que los granadinos sean escuchados en San Telmo de una vez por todas. Por eso, os pido vuestra confianza. El próximo 17 de mayo, vota a Vox", ha concluido.