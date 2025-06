PP califica de "partidista" el uso de Fernández de Diputación al "informar antes de ayudas a alcaldes del PSOE"

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha denunciado el "uso partidista" de la Diputación de Sevilla por parte de su presidente, Javier Fernández, "tras conocerse a través de un vídeo que adelantó en exclusiva a alcaldes del PSOE una modificación del Plan Sevilla 2030 durante un acto del partido socialista en Constantina".

Según ha relatado el PP en una nota de prensa, en dicho encuentro, Javier Fernández "anunció que la administración provincial eliminará el requisito de cofinanciación del 10% para que los ayuntamientos puedan acceder a las líneas de ayudas del plan". Esta medida "fue comunicada exclusivamente a regidores socialistas, sin trasladarse de forma oficial ni transparente al resto de ayuntamientos", han detallado.

Ante esta situación, el portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha explicado que "esta actuación otorga una ventaja evidente a los alcaldes del PSOE, que ya conocen las nuevas condiciones y pueden adaptar sus presupuestos sin realizar complejos ajustes financieros". Mientras, el resto de municipios, entre ellos los gobernados por el Partido Popular, "continúan buscando recursos para cumplir un requisito que, según se ha desvelado, dejará de aplicarse", ha criticado.

Asimismo, Martín Torres, ha calificado este comportamiento como "inaceptable en una institución que debería servir con igualdad a todos los municipios, con independencia del color político".

"No es admisible que las actualizaciones del Plan Sevilla 2030 se comuniquen en un acto del PSOE y no a través de los canales institucionales", ha subrayado. Se trata, según Torres, de "una clara utilización partidista de la Diputación de Sevilla, que está dejando fuera a cientos de miles de vecinos solo porque sus alcaldes no llevan las siglas del Partido Socialista".

Finalmente, desde el PP de Sevilla han solicitado a Fernández que "informe de forma oficial y por igual, a todos los ayuntamientos de la provincia sobre las condiciones reales del Plan Sevilla 2030 y garantice la transparencia".