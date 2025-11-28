PP califica los presupuestos de la Diputación de Sevilla 2026 como "planos" y que "no atienden a las necesidades reales"

Archivo - El portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Martín Torres. - PP - Archivo

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha señalado este viernes que los Presupuestos para el año 2026 aprobados por la institución provincial son "planos" y que "relegan a un segundo plano las necesidades reales de los sevillanos".

En una nota remitida por el partido, el portavoz del PP en la Diputación, Martín Torres, ha añadido que "muchas de estas cifras, ni siquiera se ejecutan cuando son inversiones necesarias en materias clave como agua o infraestructuras".

En esta línea, ha subrayado que el PP ha "conseguido recuperar" un plan provincial de cooperación en inversiones para los municipios con cargo al presupuesto corriente, aunque ha lamentado que se haga "de manera claramente insuficiente y sin impacto real en los grandes déficits que arrastra la provincia". "Sevilla necesita una planificación de las inversiones, no un plan mínimo para salir del paso o programas extraordinarios improvisados", ha apuntado.

Por otra parte, ha señalado el "abandono" en carreteras, caminos rurales y conexiones "fundamentales" para la cohesión territorial. "Mientras la Diputación presidida por Javier Fernández, mantiene gastos internos que nadie explica, pueblos como Almadén de la Plata continúan obligado a recorrer decenas de kilómetros extra para llegar a su cabecera judicial, y seguimos acumulando puntos negros y vías inseguras que no reciben una intervención seria", ha afirmado.

En materia de agua, Torres ha lamentado "otra oportunidad perdida". En este sentido, ha señalado que la provincia "vive una etapa clave en el ciclo hídrico", pero las cuentas vuelven a presentar un "vacío estratégico". "No hay plan provincial, no hay hoja de ruta, no hay consenso y no hay inversiones suficientes", ha asegurado.

Asimismo, ha señalado el "déficit histórico" del Consorcio Provincial de Bomberos, que "arrastra falta de personal, falta de medios y equipamientos insuficientes". "Es incomprensible que se mantengan gastos suntuarios en otras áreas mientras los bomberos no tienen los recursos que necesitan para actuar con seguridad y eficacia", ha indicado.

El portavoz popular también ha denunciado que el PSOE "se ha negado a incluir una partida específica para apoyar el arte sacro", a pesar de haber respaldado una declaración institucional en la propia Diputación donde se comprometía ese apoyo. "Es otra muestra más de la incoherencia del Gobierno de Javier Fernández, apoyan medidas que luego no respaldan económicamente", ha explicado.

En esta línea, ha criticado la negativa del presidente de la Diputación provincial para incluir un programa de ayuda a los ayuntamientos para el mantenimiento de los colegios de titularidad municipal.

Por otro lado, Martín Torres ha valorado positivamente que se haya aceptado una enmienda popular para incrementar en dos millones las políticas sociales destinadas a contratación dentro del Plan de Emergencia Social (PES). Aun así, Torres ha afirmado que esta cifra "sigue estando muy lejos" de los 15 millones destinados en 2024, que el PP ha "exigido recuperar. "Estos presupuestos siguen sin solucionar los grandes déficits de Sevilla en infraestructuras, cohesión social y territorial, agua, residuos y servicios esenciales", ha afirmado.