PP critica el "anuncio inejecutable" de Muñoz para la Ronda Urbana Norte y le pide "medidas contundentes"

SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras plantear el alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, que la Ronda Urbana Norte se convierta en un bulevar, desviando el tráfico a las rondas SE-35 y SE-40, la primera de ellas totalmente inexistente después de que se proyectase hace años y años y la segunda de ellas de carácter metropolitano; el PP le ha reclamado "que se deje de anuncios inejecutables con fines electorales y ponga en marcha de una vez medidas contundentes en la Ronda Urbana Norte, para evitar más accidentes y frenar las muertes" derivadas de siniestros de tráfico.

Así, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha manifestado que "el anuncio que ha hecho hoy el alcalde de convertir la Ronda Urbana Norte en un bulevar no es más que otro anuncio humo, ya que no se podrá ejecutar hasta que se termine la SE-40".

De la Rosa ha indicado que "el alcalde socialista se está dejando asesorar por el gerente de Alcaldía y ex director técnico de la Gerencia de Urbanismo, Jorge Almazán, que lleva ocho años bloqueando proyectos en Urbanismo y ahora se le ocurre hacer un bulevar en esta zona, que no se podrá hacer hasta que termine la SE-40", que actualmente tiene 38 kilómetros en servicio de un total de 77 planeados.

Ha añadido que "lo que tiene que hacer el alcalde socialista es exigir a su jefe, Pedro Sánchez, que se cierre el anillo de la SE-40", para lo cual en 2022 era finalizado el nuevo estudio informativo elaborado sobre el diseño del tramo de la autovía SE-40 comprendido entre Dos Hermanas y Coria del Río, que se decanta por la opción del puente frente a los túneles planeados inicialmente.

El portavoz del PP ha pedido así al alcalde socialista que "deje de jugar con la seguridad y deje de engañar a los vecinos, que piden soluciones inmediatas", ante lo cual el Consistorio ha prometido un refuerzo de las medidas de señalización y de seguridad. "Llevamos tres víctimas en menos de un mes, por lo que estamos ante un problema de gravedad que requiere que se tomen medidas urgentes no que se hagan anuncios inejecutables", ha aseverado.

Ha añadido además que "la ciudad no está para más anuncios humo, la ciudad necesita un alcalde que sea capaz de gestionar y de resolver los problemas antes de que haya que lamentar más víctimas, no un alcalde que no ha hecho nada en los casi ocho años que ha sido delegado de Urbanismo".