PP critica el "bloqueo" del Gobierno a proyectos en El Cuervo (Sevilla) y lanza la campaña 'Ni más promesas ni retrasos'

El portavoz del PP en El Cuervo (Sevilla) y alcalde del municipio, José Manuel Oliva. - PP SEVILLA

EL CUERVO (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en El Cuervo (Sevilla) y alcalde del municipio, José Manuel Oliva, ha denunciado el "agravio" del Gobierno de España por el "bloqueo" de proyectos de "vital" importancia para la localidad por parte de la Administración estatal, y ha animado a los vecinos a sumarse a la campaña impulsada por los populares bajo el lema 'Ni más promesas ni más retrasos', ante lo que considera "la pérdida de una inversión de 3,2 millones de euros de fondos europeos y la parálisis de los accesos a la AP-4".

El portavoz del PP local ha calificado en una nota esta situación como un "incumplimiento flagrante" por parte del Gobierno de España. En este sentido, ha señalado que el eje del conflicto es el proyecto de humanización de la travesía de la N-IV, una actuación que contaba con resolución definitiva y aprobación en 2024, pero que, según ha denunciado, ha quedado en "saco roto" por la "pésima gestión" del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La inversión comprometida, que asciende a más de tres millones de euros, contemplaba la transformación de 2.160 metros de la antigua carretera nacional. El proyecto incluía una renovación total del mobiliario urbano, alumbrado, jardinería, nuevas redes de saneamiento (avaladas por Aguas del Huesna) y la construcción de tres rotondas en Cotrel, las correderas de Lebrija y el límite con Jerez de la Frontera. En este sentido, ha recordado que "no hablamos de una promesa verbal, sino de un proyecto con visto bueno técnico y financiación europea que ahora se va a perder", ha señalado Oliva.

Asimismo, el 'popular' ha vinculado esta "parálisis" a una "pésima gestión" que obligará a devolver los fondos a Europa, y ha lamentado que el Gobierno haya alegado "limitaciones presupuestarias, mientras ejecuta proyectos similares en municipios con distinto signo político".

LAS CONEXIONES DE LA AP-4, "OTRA PROMESA INCUMPLIDA"

Además de la travesía, Oliva ha puesto el foco en la demanda de las conexiones a la AP-4 a la altura del kilómetro 53. A pesar de los anuncios oficiales sobre expropiaciones e inicio de obras, el portavoz del PP ha asegurado que "no hay movimiento ni intención a corto plazo".

"Esta infraestructura es vital para la economía local, basada en el sector del transporte, ya que supondría una mejora en la sostenibilidad y un ahorro de combustible al acortar las distancias entre Sevilla y Cádiz", ha subrayado .

En este contexto, Oliva ha calificado la situación de "discriminatoria". "Parece que la selección de proyectos del gobierno de Pedro Sánchez, se hace en función de los colores políticos de los ayuntamientos", ha denunciado el regidor.

Para finalizar ha subrayado que "no se puede olvidar que el retraso se produce en un contexto de escándalos y casos de corrupción escalofriantes en el Ministerio que ponen en entredicho la gestión, y el supuesto desvío de recursos públicos en detrimento de los ciudadanos".

Por todo ello, bajo el eslogan 'El Cuervo de Sevilla no quiere ni más promesas ni más retrasos', el PP local iniciará una campaña de reivindicación para "remover la conciencia" del Ejecutivo central, iniciando una serie de acciones para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que es de justicia para los curvemos".