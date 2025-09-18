El PP critica el "castigo" de Sánchez a Sevilla por "excluir" el aeropuerto del plan de ampliaciones de AENA

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha afirmado que el "castigo a Sevilla" por parte del PSOE es "inaceptable", y el "silencio cómplice" de los socialistas sevillanos, "imperdonable". Así lo ha manifestado la formación en un comunicado tras conocer la "exclusión" de Pedro Sánchez al aeropuerto de Sevilla en el plan de ampliaciones de AENA 2027-2031.

Ricardo Sánchez ha señalado que "el socialista Javier Fernández no debería de perder ni un segundo más en alzar la voz, en pedir un alto al fuego a la discriminación y el castigo con el que ataca el sanchismo continuamente a nuestra provincia".

"Pedro Sánchez no pierde ni una sola oportunidad de ataque y desprecio a Sevilla, y Javier Fernández pierde todas las oportunidades de defensa de su tierra ante su jefe político". En este sentido, el presidente provincial popular ha pedido al PSOE sevillano, que lidera Javier Fernández, "que defienda de una vez" los intereses de Sevilla y "se revele ante los ataques y agravios continuados del sanchismo a Sevilla".

Para finalizar, ha recordado a los dirigentes socialistas que "un servidor público debe estar al servicio de los ciudadanos y no servirse de ellos, que es lo único que ha hecho por el momento el sanchismo", al tiempo que ha añadido los sevillanos "están cansados de ataques, de desprecios, desplantes y discriminaciones: no somos menos que los catalanes".

EL GOBIERNO LOCAL SE SUMA A LAS CRÍTICAS

Al igual que el PP provincial, el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla (PP), ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por "discriminar a Sevilla, esta vez en el Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (DORA), excluyendo al aeropuerto de su plan de inversiones pese a su constante crecimiento".

"Frente a las grandes inversiones en los aeropuertos de Barcelona, Madrid y Málaga, en Sevilla apenas se acometen una serie de actuaciones menores cuyo importe ni siquiera se cuantifica". En este sentido, en el periodo 2022-2026, el Gobierno socialista invirtió en el aeropuerto de Sevilla 80 millones de euros, "una cifra muy menor en comparación con los 3.500 millones de euros que se van a invertir en El Prat, los 2.400 millones en Barajas o los 1.500 millones en Málaga".

"A pesar de esta falta de inversión, en el nuevo plan Sevilla sigue sin recibir las ayudas que necesita", ha afirmado el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno. "A la falta de inversión en San Pablo se une la parálisis de la SE-40, el retraso en el cierre del anillo de Cercanías, el desinterés por la conexión ferroviaria San Pablo-Santa Justa o la negativa a ampliar la estación del AVE".