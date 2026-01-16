El PP defiende que el Plan Colegios Limpios se centra en "redistribuir recursos" y acusa a PSOE de "engañar"

Archivo - El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y delegado de Hacienda, Juan Bueno. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha instado al PSOE a actuar con "responsabilidad" y a "dejar de engañar", defendiendo que el nuevo Plan Colegios Limpios se centra en "redistribuir recursos, no en privatizar". Según ha subrayado, el plan "no supone la pérdida de ningún puesto de trabajo, generará nuevos empleos y, sobre todo, mejorará la limpieza en los colegios".

Estas declaraciones llegan en respuesta a las críticas del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, quien este viernes ha asegurado que la iniciativa "podría implicar la pérdida de más de 300 empleos públicos".

Ante estas acusaciones, Bueno ha afirmado que el equipo de gobierno "lo último que hará será poner en riesgo el empleo público", añadiendo que "la demagogia puede servir para ensuciar la política, pero no para limpiar los colegios". Asimismo, ha señalado que "el PSOE no soporta que este gobierno solucione uno tras otro los problemas que ellos dejaron".

"Este equipo de gobierno, a diferencia de otros, en dos años está resolviendo problemas endémicos que arrastraba la ciudad", ha subrayado, insistiendo en que desde el partido no pueden "permitir que los niños tengan colegios llenos de suciedad".

Bueno ha asegurado que "el PSOE miente sin pudor y engaña a los ciudadanos, ya que no habrá despidos, no hay recortes laborales y no se empeoran las condiciones de ningún empleado del Ayuntamiento". Además, ha explicado que el Plan Colegios Limpios "refuerza el servicio y mejora las condiciones de trabajo del personal municipal".

En este contexto, ha defendido que "la salud de los niños no admite demagogia", al tiempo que ha subrayado que "el PSOE pretende convertir un problema de salud pública en un debate ideológico". Además, ha asegurado que el Grupo Popular "no va a decir a ningún padre o madre que no hay solución cuando sí la hay".

"Este gobierno ha reforzado como nunca los servicios municipales, con más mesas de negociación que el PSOE en años anteriores, más de 200 nuevas incorporaciones en limpieza y porterías y una mejora real de las condiciones laborales del personal municipal", ha defendido Bueno.

Por último, el portavoz popular ha expresado su sorpresa ante las críticas de Muñoz, recordando que "no entiende cómo cuestiona este modelo cuando sus compañeros del PSOE lo aplican allí donde gobiernan: en Dos Hermanas, La Rinconada o Camas, y lo aplicaron también en Madrid y en la Junta de Andalucía".