PP denuncia exclusiones en las becas de alojamiento de la Diputación de Sevilla, que dice que el proceso sigue abierto

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha advertido este jueves de que la convocatoria de becas de alojamiento impulsada por la institución provincial ha dejado fuera al 72% de los solicitantes, al haberse admitido 85 de las 302 solicitudes presentadas, según la resolución provisional publicada el 29 de octubre. Por su parte, la Diputación ha expresado que ese porcentaje no corresponde a estudiantes excluidos, sino a solicitantes que se encuentran actualmente en fase de subsanación de sus solicitudes.

Según una nota emitida por el partido, de acuerdo con los datos aportados por el PP, 131 solicitudes han sido excluidas y 86 inadmitidas por motivos administrativos. El grupo provincial sostiene que la principal causa de exclusión se debe a que los estudiantes cursan sus estudios en centros situados fuera de la provincia de Sevilla, una limitación recogida en las bases de la convocatoria.

El portavoz del PP en la Diputación, Martín Torres, ha señalado que esta situación "afecta especialmente a los jóvenes que deben desplazarse a otras provincias para cursar titulaciones no ofertadas en Sevilla" y ha reclamado "una modificación de las bases" para que "ningún estudiante sevillano quede excluido por motivos territoriales".

Según ha indicado Torres, la Diputación anunció una partida de 1,2 millones de euros para 300 becas, aunque finalmente sólo se ha adjudicado "una cuarta parte del presupuesto", lo que, a su juicio, "deja fuera a más de doscientos estudiantes".

El portavoz popular ha pedido que se revise el sistema de adjudicación de las ayudas y que se "tengan en cuenta las necesidades reales de los jóvenes sevillanos".

Por su parte, la institución provincial ha negado en declaraciones a Europa Press que el 72% de las personas solicitantes haya quedado fuera de las ayudas y ha explicado que ese porcentaje "corresponde en realidad a quienes están en fase de subsanación de sus solicitudes".

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha señalado que los datos difundidos por el PP se basan "en una lectura errónea de la resolución provisional publicada el 29 de octubre" y ha subrayado que "en estos momentos está abierto el periodo de reclamaciones y alegaciones, durante el cual el personal técnico y administrativo está contactando de manera individual con cada solicitante para facilitar la corrección de errores".

Asimismo, Fernández ha considerado "positivo" que el debate sirva para recordar al alumnado y a sus familias que el plazo para subsanar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 12 de noviembre, aunque ha criticado al PP por pronunciarse sobre una competencia "que no corresponde a la Diputación".

"Las becas de alojamiento son competencia de la Junta de Andalucía y, ante su falta de respuesta, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, decidió poner en marcha estas ayudas para evitar que el talento de la provincia se pierda", ha concluido.