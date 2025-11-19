PP destaca que las cuentas andaluzas para 2026 recogen cuatro nuevos centros educativos para la provincia de Sevilla

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, ha destacado este miércoles que los presupuestos de la Junta de Andalucía 2026 contemplan cuatro nuevos centros educativos para la provincia.

Según una nota remitida por el partido, las cuentas incluyen inversiones para la finalización de la sustitución del CEIP Bernardo Barco en La Campana, el inicio de las obras del nuevo CEIP en Entrenúcleos, un nuevo instituto en Dos Hermanas, el proyecto del nuevo IES Los Bermejales; el nuevo IES en Mairena del Aljarafe, vinculado al Hipatia; así como actuaciones de bioclimatización.

Por su parte, Aguilera ha destacado que estas cuentas continúan "la senda de crecimiento" desde 2019. Ha asegurado que desde 2018, el presupuesto en materia de educación para el conjunto de la comunidad ha registrado un crecimiento acumulado de casi un 47%. "Es un reflejo del compromiso sostenido con el esfuerzo del sistema educativo andaluz y la mejora de la calidad y equidad en la educación", ha afirmado.

En esta línea, ha indicado que las ayudas a las familias en Andalucía superan los 956 millones de euros, con un crecimiento de un 50'3% desde 2018. Asimismo, la inversión para ayudas a comedor escolar es de un 30% más que en 2018, superando los 97 millones de euros para transporte escolar, la cifra supera los 133 millones de euros, un 66% más que en los últimos presupuestos del PSOE; para aula matinal y actividades extraescolares se destinan 18,3 millones de euros; y se hablamos de Becas y Ayudas la cantidad asciende a 376 millones de euros en el conjunto andaluz.

"Estamos ante los presupuestos que más invierten en Educación, combinando la mejora de las infraestructuras educativa y el fortalecimiento de la plantilla docente así como la ampliación de los servicios, todo ello con un esfuerzo inversor, por parte del Gobierno del PP de la Junta de Andalucía, sin precedentes en nuestra comunidad", ha concluido Aguilera.