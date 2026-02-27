El PP destaca en Écija (Sevilla) el impulso femenino en el sector agrícola como "pilar estratégico en el mundo rural"

Nueva jornada de ciclo de encuentro 'Andaluzas que lideran a tu lado', impulsado por el PP y celebrada en Écija. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha celebrado un nuevo foro de escucha, atención y diálogo activo, enmarcado dentro del ciclo de encuentros que se vienen organizando bajo el lema 'Andaluzas que lideran a tu lado', una jornada que se ha centrado en el ámbito de la agricultura y la ganadería, sector en el que "la mujer es un pilar estratégico para la supervivencia del mundo rural", de modo que "el papel femenino es determinante en el presente y el futuro".

Un encuentro que ha tenido como escenario el municipio sevillano de Écija, y donde las protagonistas han hecho partícipes a los asistentes de la situación real a la que se enfrentan cada día, haciendo un recorrido por las oportunidades o desafíos actuales y futuros del sector, señala la formación en un comunicado. Es un punto en común, "la importancia de la mujer para la supervivencia del entorno rural y por tanto del sector agro".

En este acto han participado Rosario Delgado, presidenta de Afammer; María Dolores Delgado, presidenta de la Asociación Mujeres con Raíces; Lali Illescas, investigadora y experta en liderazgo femenino; y Sandra Gómez, coordinadora de proyectos de la empresa Hyla Formación Ambiental y Experta en Residuos domiciliario. Una mesa redonda que ha estado moderada por Consolación Vera, coordinadora del PP andaluz de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural.

Otros de los puntos en común ha sido el reconocimiento de que las mujeres "tienen más dificultades en este mundo; sin embargo, la perseverancia y la constancia femenina hacen que cumplan todas las metas que se propongan".

Así, ha quedado de manifiesto también que "la fuerza del talento femenino como motor de cambio en el medio rural es una realidad, ámbito, la agricultura y la ganadería, en el que las mujeres representan casi el 26,5% de la población activa agraria en España, haciendo que sean un motor esencial para el impulso de la agroindustria en nuestra provincia".