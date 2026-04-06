El PP destaca el inicio de la construcción de la subestación eléctrica en La Puebla de Cazalla (Sevilla)

El vicesecretario de Economía, Hacienda y Empleo del PP de Sevilla, Antonio Ramírez, y el responsable del PP en la Sierra Sur, Juan Jiménez. - PP SEVILLA

LA PUEBLA DE CAZALLA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Sevilla ha destacado este lunes "muy positivamente" el inicio de la construcción de la subestación eléctrica en La Puebla de Cazalla que "mejorará la capacidad energética en la Campiña y en la Sierra Sur de Sevilla".

Según ha indicado el partido en una nota, la obra cuenta con un presupuesto de más de 4,5 millones de euros y tiene como objetivo "poner fin a los continuos microcortes que sufren los vecinos de la comarca".

El vicesecretario de Economía, Hacienda y Empleo del PP de Sevilla, Antonio Ramírez, ha explicado que la obra iniciada por Endesa, "no es la única actuación del Gobierno de Juanma Moreno en la comarca" ya que también hay otras obras de mejoras, que se encuentran en fase de autorización administrativa, como es la Línea de Media Tensión que va desde Osuna a El Saucejo, "que mejorará la situación energética de la Sierra Sur sevillana".

En esta línea, Ramírez ha resaltado la "apuesta decidida del Gobierno del PP de la Junta de Andalucía por las Energías Renovables y esta zona es una muestra palpable con proyectos de Energías Eólicas, que redundan en la riqueza de la zona, tanto en empleo, como en infraestructuras, así como en formación con la implantación del Grado de Energías Renovables en Los Corrales".

Asimismo, ha destacado "la envergadura de un proyecto como este no se proyecta y ni se ejecuta en pocos años, hace falta planificación". En este sentido, ha señalado "el grado de abandono de los anteriores gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía que no atendieron a los vecinos y que, además, contaron con la autocomplacencia de los alcaldes socialistas de los municipios afectados".

Ramírez ha indicado que, por ejemplo, en concreto, "si infraestructuras como la de Osuna-El Saucejo hubieran sido proyectadas durante los gobiernos socialistas en la administración autonómica, hoy no estaríamos hablando de falta de potencia y ni de líneas obsoletas".

Por su parte, el responsable del PP en la Sierra Sur, Juan Jiménez, ha puesto en valor "la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por la Sierra Sur, como se demuestra no sólo con esta actuación para evitar los microcortes eléctricos, si no también en la reciente licitación por 10 millones de euros para acometer obras en más de seis kilómetros de la A-378 o las mejoras e inversiones en el Hospital de la Merced de Osuna".

"Es un motivo de alegría para campiña sevillana, en concreto para la sierra sur. La futura subestación fortalecerá las líneas de La Puebla de Cazalla, Morón, Marchena, Osuna y líneas de la Sierra Sur", ha afirmado.

Jiménez ha puesto esta actuación en contraposición "al maltrato del gobierno de Sánchez y Montero a la provincia de Sevilla y al conjunto de Andalucía, también, en cuestión de infraestructuras eléctricas".

"Juanma Moreno ha apostado mucho por la energía renovable y necesitamos que desde el Gobierno del PSOE de España, se cumpla con la parte que le compete dándonos más capacidad para que todas las empresas que quieran instalarse en esta tierra puedan hacerlo y para ello tenemos que tener capacidad", ha concluido.