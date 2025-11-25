PP destaca más inversión en limpieza de colegios y la compra de una casa del Patio Banderas en las cuentas de Sevilla

Archivo - El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, en una rueda de prensa. Imagen de archivo. - AYTO.DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este martes las enmiendas al proyecto de presupuestos municipales para el 2026. Entre las mismas, ha destacado un aumento de 1.570.000 euros para el contrato de limpieza de los centros educativos. De esta forma, la partida tendrá un valor total de 4.720.000 euros. También recogen la compra de la casa 10 del Patio de Banderas.

Según una nota remitida por el partido, este aumento responde al objetivo de situar el mantenimiento de los colegios como "una prioridad absoluta". Ha indicado que esta mejora es posible debido al acuerdo del Consejo de Ministros y al informe de situación de la Economía Española publicado por el Gobierno central el pasado 18 de noviembre. El acuerdo del Consejo de Ministros eleva la tasa de referencia nominal de la regla de gasto del 3,3% al 3,5%, y confirma un incremento del 8,7% en las entregas a cuenta para 2026.

Este anuncio llega tras las quejas de varios centros educativos de la ciudad como el CEIP Jacarandá y el Maestro José Fuentes sobre "deficiencias" en el servicio de limpieza ante la "falta de efectivos" del personal encargado. El alcalde, José Luis Sanz, aseguró en una rueda de prensa que se "estaba trabajando" para solucionar dichos problemas.

Por otra parte, las enmiendas presentadas incluyen el desglose del crédito asignado a las inversiones del Servicio de Patrimonio. Del total de 1.331.000 euros, solo 355.431,89 euros corresponden al tramo pendiente de pago de las casas 7 y 8 del Patio de Banderas. El resto se destinará a la compra de la casa número 10, así como a actuaciones vinculadas al convenio con el Patronato del Real Alcázar y la Casa Consistorial.

A principios de octubre, el Ayuntamiento anunció la posibilidad de presentar un expediente de expropiación a Patrimonio del Estado por la casa número 10 del Patio de Banderas. El alcalde, José Luis Sanz, señalaba que el "mal estado" de la misma está "provocando daños" en el Real Alcázar, cuyo mantenimiento es competencia del Consistorio. En una rueda de prensa, el primer edil reprochó el "silencio" del Gobierno central a los intentos de compra del inmueble.

Asimismo, las enmiendas recogen una nueva aplicación presupuestaria destinada a otorgar una subvención nominativa de 20.000 euros a la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (Aicia) para el proyecto ARUS Andalucía RacingTeam, vinculado a la Universidad de Sevilla.

Con esta enmienda, el grupo popular quiere reflejar "su compromiso con la investigación, la innovación y el impulso del talento joven". ARUS es el primer equipo andaluz eléctrico y autónomo que compite en la Formula Student, una de las plataformas universitarias más prestigiosas del mundo.

En paralelo, se plantea un cambio de adscripción para "mejorar" la eficiencia interna en el programa "Oficina de ayuda a la mujer embarazada", para que pase del Servicio de Juventud al Servicio de Promoción de la Salud, sin alteración de su dotación presupuestaria.

LAS ENMIENDAS DE VOZ PIDEN ELIMINAR PARTIDAS DE IGUALDAD Y TURISMO

El anuncio de estas enmiendas llega un día después de que el grupo municipal de Vox presentará las suyas. En el documento, la formación pide un aumento de la inversión en los parques empresariales y en ayudas a la maternidad, así como la eliminación de partidas destinadas a la igualdad de género, cooperación al desarrollo, sindicatos, la lucha contra el cambio climático o la promoción turística. La portavoz del grupo, Cristina Peláez, ha apelado a "la sensibilidad del gobierno" para llegar a un acuerdo.

El alcalde, José Luis Sanz, ha expresado este martes que le resulta "chocante" la propuesta de Vox de eliminar "todos los programas de promoción turística, como viajes, reuniones y propaganda". Y ha defendido el papel del sector turístico como "la principal industria de la ciudad".

Sanz ha afirmado que "aún no ha visto" todas las enmiendas del grupo. En declaraciones anteriores, el alcalde enmarcaba un posible Pleno para aprobar los presupuestos "antes o durante la semana de Navidad".

PP y Vox alcanzaron un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2025. Dicho pacto recogía un estudio de viabilidad del soterramiento de la Ronda Urbana Norte y la reactivación del proyecto de la SE-35, el cierre del Centro de Alta Tolerancia, la creación de la Oficina de Apoyo a la Natalidad, la bajada progresiva de impuestos como el IBI y la construcción de 500 viviendas nuevas, entre oferta privada y protegida, en el Distrito Portuario.