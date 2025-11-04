PP destaca "récord de empleo" en la provincia de Sevilla, que es "la segunda del país donde más baja el paro" en un año

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha destacado este martes que la provincia de Sevilla ha "batido récord de empleo" con un descenso de casi 11.000 parados en un año. "Es la segunda provincia de España donde más desciende el paro en el último año, sólo es superada por Madrid, y es líder del descenso a nivel autonómico", ha subrayado.

En una nota de prensa remitida por el partido, Sánchez ha reseñado la "eficacia" de las políticas del gobierno de Juanma Moreno. Asimismo, ha indicado que la provincia ha superado "por primera vez" los 842.000 afiliados a la Seguridad Social.

En paralelo, Sánchez ha subrayado que Andalucía "lleva cuatro años y medio reduciendo el desempleo interanual de manera ininterrumpida". En esta línea, ha señalado que "desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía, hay más personas trabajando, menos tasa de paro y sumamos más cotizantes a la Seguridad Social".

Según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.535 personas en octubre en Andalucía en relación al mes anterior (+0,42%) hasta los 602.262 desempleados.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de octubre desde 2007. En el último año el desempleo acumula un descenso de 52.515 parados, lo que supone un 8,02% menos.

Por otro lado, Andalucía ganó en el pasado mes de octubre un total de 29.544 afiliados a la Seguridad Social, lo que representa un aumento del 0,85% respecto al mes anterior, dejando a la comunidad con un total de 3.493.777 cotizantes.