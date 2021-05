PP exige la activación de recursos para tener en 2023 "las 2.000 viviendas anunciadas en el Plan municipal" de Sevilla

SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular ha exigido este domingo al alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), que "asuma sus compromisos y atienda la demanda de los sevillanos en materia de vivienda", de forma que ponga en marcha "todos sus recursos para que en 2023 la ciudad cuente con las 2.000 viviendas anunciadas en el Plan Municipal de vivienda de Sevilla".

Y es que, según ha criticado en un comunicado la concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla Ana Jáuregui, "desde la creación de la Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda (OMDV) por parte del Ayuntamiento en el año 2016, hace ya cinco años, hemos visto la inacción de Emvisesa, como promotora de vivienda social".

"A fecha de hoy no han puesto en marcha promoción alguna al alcance de los sevillanos; por el contrario, han anunciado una vez y otra por parte del gobierno local promesas en esta materia, haciendo suyas en los anuncios las iniciativas privadas que se han ido llevando a cabo", ha añadido la edil 'popular'.

Jáuregui ha subrayado que "el número de solicitantes de vivienda, inscritos en el Registro municipal de demandantes de vivienda, a fecha de diciembre de 2020 es de 13.689 inscritos", por lo que "tenemos idea del déficits de viviendas que actualmente soporta Sevilla".

La concejal del PP ha indicado que "ésta es la realidad y la situación del parque municipal de vivienda, más de 13.000 demandantes de vivienda, un 50% mujeres con familias monoparentales y pocas o ninguna oportunidades de viviendas asequibles".

Ha subrayado que "durante estos casi seis años de mandato, el gobierno de Espadas se ha limitado a decir que va a hacer mucho, pero la situación real es otra, solo hay que ver el número de inscritos en el registro de demandantes para comprobar la dimensión del problema", ha añadido Jáuregui antes de criticar que, "en definitiva", por parte del ejecutivo local hay "mucha palabrería, mucho anuncio, pero aún ninguna vivienda municipal entregada para los colectivos más desfavorecidos".

La concejal del Grupo Popular ha remarcado que "el Ayuntamiento cuenta entre sus competencias y objetivos con la obligación de facilitar viviendas protegidas para los ciudadanos, y esta necesidad de generar oferta de vivienda ha de ser complementaria con la oferta de viviendas que la ciudad puede obtener de la iniciativa privada".

Es decir, "el Ayuntamiento de Sevilla a través de Emvisesa no puede trasladar la obligación de generar vivienda protegida a costa de las promociones realizadas por los privados, aunque ya sabemos que éstos también puede construir viviendas con algún régimen de protección", ha dicho la representante del PP.

"Según fuentes de la propia Emvisesa, la antigüedad del 76,14% de los inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda es de al menos tres años", ha indicado también Jáuregui, quien ha manifestado que "la demanda de vivienda protegida en Sevilla es de gran entidad", y que "la resolución de este problema no se realiza de manera eficaz por este Ayuntamiento".

"DUDAS" SOBRE EL OBJETIVO DE 2.000 VIVIENDAS EN 2023

Además, desde el PP han puesto de relieve que el actual Plan municipal de la Vivienda de Sevilla, con vigencia establecida de 2019 a 2023, contempla la puesta a disposición de 2.000 viviendas. "Estamos ya al final del segundo semestre de 2021 y aún no se ha entregado ninguna vivienda de promoción de Emvisesa; por tanto, dudamos del cumplimiento de las previsiones realizadas por este Ayuntamiento", ha avisado la concejal.

Jáuregui ha señalado que Emvisesa ha recurrido al programa de captación de viviendas, que consiste en obtener viviendas de los particulares, las arreglan y las adjudican en alquiler a demandantes de vivienda estando previsto obtener hasta 2023 en torno a 638 viviendas, "lo que viene a significar que la gran apuesta de este gobierno en materia de vivienda es obtener captar viviendas ya construidas y que sus titulares quieren vender, en la mayoría de las veces porque no encuentran la manera de hacerlo en el mercado normal", según ha manifestado.

La edil del PP ha insistido en que "tenemos dudas de que Emvisesa pueda cumplir con el objetivo de 2.000 viviendas para 2023. Además, si a esto le unimos que desde septiembre de 2020, fecha en la que se modificaron sus estatutos, Emvisesa podrá además realizar inversiones en la vía pública y equipamientos, nos hace dudar más aún de su capacidad para cumplir los objetivos marcados en materia de vivienda", ha apostillado.

"Es por ello que instamos al gobierno local que delimite de forma clara y concisa los recursos que Emvisesa va a destinar a la construcción de vivienda pública protegida que tanta falta hace en la ciudad, aunque sea loable también la construcción de equipamientos y la inversión en vía pública es necesario diferenciar ambas acciones o actuaciones", ha reiterado Jáuregui.

Ha añadido que "para este tipo de obras ya hay otras instancias municipales y delegaciones que canalizan y tienen entre sus competencias este tipo de obras".

"Sospechamos que esta diversificación de materias competenciales y, por ende, de recursos, va a suponer una merma en lo que ya venimos reclamando a este Ayuntamiento, que no es más que se aumente el parque de vivienda protegida en la ciudad, sin menoscabar la necesidad que venimos reclamando de forma periódica en materia de obras en vía pública y equipamientos", ha aclarado Jáuregui.

Ha recalcado que "el gobierno de Espadas no puede darnos lecciones cuando responde a nuestras críticas o demandas, no puede decir que la oposición miente o que no nos enteramos de la situación, sabemos perfectamente lo que está pasando, los datos y la realidad nos avalan", ha aseverado.

La concejal del Grupo Popular ha concluido que "Emvisesa y este Ayuntamiento debe poner en marcha todos sus recursos para conseguir que en 2023 la ciudad cuente con las 2.000 viviendas anunciadas en el Plan municipal de vivienda de Sevilla, para así estar a la altura de otras ciudades españolas en esta materia de vivienda, ofreciendo oportunidades a los sevillanos y evitando la fuga poblacional que viene sufriendo nuestra ciudad en los últimos años".

"De esta forma, además de la labor social, podremos acaparar la población joven que en definitiva será el futuro y el progreso de Sevilla", según ha finalizado Ana Jáuregui.