PP-A insta al PSOE-A a que se "coma todas sus acusaciones falsas" contra Ricardo Sánchez y le pida "perdón"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 24 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupo - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha instado este miércoles al PSOE-A a que se "coma todas sus acusaciones falsas" contra el presidente del Partido Popular de Sevilla y delegado de la Junta en la provincia, Ricardo Sánchez, y contra otros servidores públicos y les pida "perdón".

En rueda de prensa, así se ha pronunciado el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, después de que se haya conocido que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Carmona (Sevilla) ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra las seis personas investigadas por presuntos delitos de administración desleal, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias --entre ellas, Ricardo Sánchez--, en relación al proyecto de tanatorio en la localidad de Mairena del Alcor.

El juzgado y el juez consideran, según Toni Martín, que no ha habido "delito de ningún tipo" y, por tanto, ha quedado "archivada la causa del tanatorio de Mairena".

Tras esta noticia, según Martín, también es el momento de recordar algunas manifestaciones que se han hecho en el Parlamento andaluz por parte de miembros del PSOE-A. Ha apuntado que el diputado socialista Josele Aguilar "llegó a acusar a Ricardo Sánchez de hacer negocios con los muertos", mientras que la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, María Márquez, "implicó públicamente desde la tribuna del Parlamento al señor Ricardo Sánchez en una trama de corrupción urbanística, dijo literalmente".

Ha añadido que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "llegó a denominar este asunto como un gravísimo caso de corrupción del Partido Popular".

"Pues hoy se ha archivado porque un juez ha considerado que no existe el más mínimo indicio de delito de ninguna de estas seis personas", ha indicado Toni Martín, quien ha instado a los socialistas a "que se coman todas sus acusaciones falsas y la puesta en duda de la honestidad de estos servidores públicos intachables y les pidan perdón a todos ellos por esta estrategia sucia de intentar manchar sus nombres para que parezca que todos los partidos somos iguales".

"El PSOE siempre tiende a estas estrategias, de que cuando tiene un problema muy grave parezca que todo el mundo tiene el mismo problema", ha agregado Toni Martín, quien se ha referido a los casos de "corrupción" del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.