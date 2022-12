El PP lamenta que Muñoz "se niegue a negociar" los presupuestos de Sevilla "por intereses electorales"

SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha lamentado este lunes que el alcalde, el socialista Antonio Muñoz, "anteponga sus intereses electorales a los de Sevilla al negarse a negociar los presupuestos municipales con el Partido Popular".

En una nota de prensa, Sanz ha explicado que "hace una semana le ofrecimos al alcalde seis acuerdos irrechazables para que Sevilla funcione; a día de hoy aún no nos ha convocado a ninguna reunión y, según ha dicho en los medios de comunicación, va a negociar con la izquierda radical y mantener al margen al PP".

El candidato popular ha señalado que el alcalde, "como siempre, antepone sus intereses personales y partidistas por encima de los intereses generales de la ciudad", al tiempo que ha añadido que es "una pena" que Muñoz "nos orille y no se preocupe porque Sevilla funcione y avance". En este sentido, "el alcalde prefiere dejar la ciudad sumida en el caos y en la degradación más absoluta en lugar de hacer todo lo posible para cambiarla y transformarla, como le ofrecemos desde el PP".

Al hilo de ello, Sanz ha detallado que el gobierno municipal "no puede decir que el PP boicotea o rechaza los presupuestos, por el bien de la ciudad y de los sevillanos". "Si el alcalde está dispuesto a trabajar por el interés general de Sevilla, por encima de las siglas políticas, el gobierno local tiene nuestra mano tendida", ha reiterado.

"Desde hace meses, venimos reivindicando las líneas rojas para la negociación de las cuentas: incremento de la inversión en limpieza, patrimonio verde y seguridad, así como una bajada de impuestos, el cumplimiento con la ejecución presupuestaria y la reclamación oficial al Estado de las infraestructuras pendientes", ha enumerado.

En materia de seguridad, Sanz ha recordado que existe "un déficit de al menos 300 agentes de la Policía Local", por lo que el alcalde "tiene que comprometerse a convocar a antes de marzo de 2023, 236 plazas para que así esté cubierta la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) al completo". Además, "debe comenzar en el primer trimestre del año la instalación de cámaras de videovigilancia en los parques" y llevar a cabo un plan anual de inversiones para mejorar y modernizar las instalaciones de la Policía Local.

ACUERDOS EN LIMPIEZA Y SEGURIDAD

El candidato popular ha puesto sobre la mesa la necesidad de aumentar los efectivos necesarios para incrementar la limpieza en la ciudad, "al menos 160 personas más para refuerzos de tarde, noche, fines de semana y festivos para recuperar el servicio de 24 horas/día y 365 días/año en los barrios de Sevilla", así como la renovación del 50% del parque total de contenedores, "unificando modelos que faciliten el mantenimiento y mejoren la estética".

En materia de impuestos y ayudas al sector económico, se fija una bajada del 14,7% de los tipos diferenciados del IBI aplicables a inmuebles no residenciales, una bajada del coeficiente de situación del IAE y una revisión (a la baja) de la tasa de licencia de obras de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Sanz ha recordado que el Ayuntamiento "pide préstamos para inversiones que después no lleva a cabo; todos los años sobran más de 150 millones de euros que no se gastan por incapacidad de gestión. No es justo que los sevillanos sigan pagando impuestos tan altos".

Por último, Sanz plantea una auditoría de todo el arbolado de la ciudad y llevar un plan de mantenimiento y reposición de todos los alcorques vacíos, así como otro de protección del patrimonio verde con especial atención a la vigilancia y seguridad para evitar el vandalismo. En cuanto a infraestructuras, entre esas 'líneas rojas', también destaca la reclamación "oficial y formal" al estado de la financiación de las líneas 2 y 3 del Metro, la conexión ferroviaria al aeropuerto y el cronograma de actuaciones para concluir la SE-40.