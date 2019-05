El PP de Olivares avisa del "alarmante aumento de la inseguridad ciudadana" con robos y vandalismo

Publicado 03/05/2019 17:46:55 CET

OLIVARES (SEVILLA), 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha reclamado este viernes al alcalde socialista de Olivares, Isidoro Ramos, que tome "medidas urgentes ante el alarmante aumento de la inseguridad ciudadana", especialmente robos y actos vandálicos.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Olivares y candidata a la Alcaldía, Isabel Díaz Cutiño ha manifestado al respecto que "llevamos años exigiendo al alcalde que se ponga a trabajar para hacer frente a uno de los principales problemas que afecta al municipio y hasta el día de hoy lo único que podemos constatar es que lejos de reducirse los robos en viviendas, en el campo y en vehículos particulares, están aumentando de manera muy preocupante, así como el tráfico de drogas y la ocupación ilegal de viviendas, al punto de que Olivares se está convirtiendo en el paraíso de los delincuentes y los vándalos para desesperación de los vecinos".

"La voluntad política del PSOE para acotar este problema es ninguna y para nosotros resulta inexplicable que en 12 años, un partido como el PSOE, consciente del panorama, no haya movido cielo y tierra hasta dar con una solución a la situación, que provoca intranquilidad entre los olivareños y daña seriamente la imagen del municipio de cara a la generación de riqueza y empleo".

Díaz Cutiño ha subrayado que "el problema de seguridad ciudadana se le ha ido de las manos al alcalde, si es que alguna vez ha querido hacer frente a un problema que no es irresoluble, pero que desde luego no se arregla mirando hacia otro lado o practicando la política del avestruz. El problema existe, va en aumento y su solución no puede esperar más".

"Los olivareños merecen vivir tranquilos, sin robos, tráfico de drogas y okupas que campan por sus respetos en nuestro pueblo, y estamos decididos a coger el toro por los cuernos y reivindicar al gobierno que ponga en marcha las medidas necesarias para atajar esta situación. Por mi parte, si mis convecinos me otorgan su confianza, garantizo que Olivares tendrá presencia policial las 24 horas del día", ha dicho la candidata popular.

Isabel Díaz ha recordado que los ciudadanos de Olivares "han superado con creces el límite de lo tolerable, pues no estamos hablando de hechos puntuales, sino de una situación que se prolonga en el tiempo con robos, asaltos, tráfico de drogas, ocupación ilegal de viviendas y vandalismo que se producen un día sí y otro también mientras el alcalde se encoje de hombros creyendo que el problema se soluciona solo".

"La situación, que afecta gravemente la convivencia, ha llegado al punto de que son los propios olivareños los que están dispuestos a movilizarse ante el evidente deterioro de la seguridad y ante la falta de respuesta de quien está llamado a abordar con valentía el problema y aportar soluciones y ahí, el alcalde, no sabe, no contesta. Desde el Partido Popular apoyamos a los vecinos de Olivares en sus justas reivindicaciones y lo seguiremos haciendo hasta que esta pesadilla termine".