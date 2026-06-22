El PP de Osuna (Sevilla) exige la gratuidad del parking del hospital y afea a la alcaldesa su "afán recaudatorio"

Vista exterior del aparcamiento de Osuna - PP DE SEVILLA

OSUNA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Osuna (Sevilla) ha exigido la gratuidad del parking del Hospital de la Merced y ha afeado a la alcaldesa, Rosario Andújar (PSOE), el intento de "recaudar a costa del bolsillo de pacientes, familiares y trabajadores del centro hospitalario".

El portavoz del Grupo Municipal del PP, Evaristo Miró, ha criticado al respecto ese "afán recaudatorio" de la alcaldesa y ha señalado la "incoherencia" del PSOE: "Dicen defender lo público, pero añaden una nueva carga económica a quienes acuden a un hospital público o al entorno de la Universidad de Osuna", destaca la formación en un comunicado.

Así, ha explicado que se trata de un aparcamiento público municipal vinculado directamente al acceso a dos servicios públicos esenciales --la sanidad y la educación--, y "su uso afecta a pacientes, familiares, personas que acuden a Urgencias o consultas, profesionales sanitarios, estudiantes universitarios, residencial y comercial".

Por todo ello, el PP ha presentado una moción en el Pleno para pedir la paralización de "cualquier decisión" dirigida a cobrar por el uso de dicho aparcamiento municipal, una iniciativa que ha sido rechazada por el PSOE, apostilla el comunicado.

"La defensa de lo público no se demuestra con pancartas, discursos ni eslóganes electorales, se muestra con decisiones concretas y en este caso sería mantener la gratuidad del aparcamiento municipal junto al hospital", ha añadido el concejal 'popular'.

Mirón ha insistido en que la intención de la alcaldesa socialista de instaurar el pago de este aparcamiento es una "decisión contradictoria, injusta e incoherente con la defensa de los servicios públicos que el PSOE dice abanderar".