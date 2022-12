El PP de Los Palacios (Sevilla)achaca a Valle "peores servicios y más impuestos" y él lo niega y avisa de electoralismo

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) ha considerado este viernes que la gestión de Juan Manuel Valle (IP-IU) como alcalde de la localidad se traduce en "peores servicios y más impuestos", mientras el Gobierno local lo niega y señala la "obsesión del PP por las elecciones municipales".

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Los Palacios y diputado autonómico, Rafael Ruiz, ha considerado que "después de 12 años de gobierno de IU, Los Palacios está estancado: no ha crecido ni avanzado como merece; no han existido medidas de reactivación económica, todo lo contrario; y que lo único que han crecido son las arcas municipales con los impuestos más altos de la historia".

A su juicio, el municipio padece "un déficit muy grande de viviendas, mucha falta de desarrollo económico y una ausencia feroz de oferta de suelo industrial: con unos polígonos industriales que siguen sin tener los enlaces necesarios con las carreteras principales para que sean vendibles".

"Un municipio- ha continuado- que no ha urbanizado prácticamente ninguno de los suelos que tenía por urbanizar, y que a pesar de ello el alcalde no tiene un plan para atajar este problema". "Estamos ante un equipo de gobierno que ni siquiera ha sido capaz de solucionar los grandes problemas de tráfico. Desde el PP hemos pedido en multitud de ocasiones un plan integral que solucione los problemas de movilidad y de aparcamiento pero el alcalde no parece estar interesado y sigue sin dar respuestas", ha opinado, señalando además "deficiencias en el alumbrado público, falta de limpieza o problemas de seguridad entre otros"

En estos 12 años, ha afirmado Rafael Ruiz, "lo único que ha hecho el alcalde es subir continuamente los impuestos municipales" hasta la cota más alta de la historia local, según considera.

Frente a ello, el Gobierno local de IP-IU ha defendido que ha "recuperado más de 80.000 metros cuadrados de solares para la construcción de VPO", acogiendo la localidad "el tercer parque logístico más grande de la provincia, Palenquivir".

Además, el Gobierno local ha alegado que el Ayuntamiento está "ejecutando la mayor inversión pública de las últimas décadas con nuevas infraestructuras municipales, como la nueva biblioteca, la nueva pista de atletismo, la Torre del Agua, el nuevo Parque de Bomberos (que lo promueve la Diputación) o el Centro Cívico Marchenilla".

"Además, Los Palacios y Villafranca sigue siendo unos de los municipios que más crece en cuanto a población y que registra mejores datos de empleo", alega el Ejecutivo local, lamentando la "obsesión del PP por las elecciones municipales".