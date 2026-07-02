El PP pedirá el acta a la concejal que ha dejado su grupo en Huévar (Sevilla) porque "altera" lo que votaron los vecinos

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, durante una atención a medios en imagen de archivo. - PP SEVILLA

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha anunciado este jueves que solicitará formalmente a la concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe (Sevilla) que ha abandonado su grupo que entregue su acta de concejal.

Ello, tras el comunicado remitido por la alcaldesa del municipio, María Eugenia Moreno, que aseguraba que la misma "ya tenía retiradas las competencias que le fueron asignadas" al comprobar una "dejación de funciones de manera reiterada" y "presuntas irregularidades en su gestión".

En este sentido, el PP ha mostrado su "respaldo absoluto" a la regidora y ha argumentado que solicitará el acta "al entender que pertenece al proyecto político que recibió la confianza mayoritaria de los vecinos y que esa confianza debe ser respetada".

"La decisión de conservar el acta tras abandonar el grupo por el que fue elegida supone alterar la representación que los ciudadanos decidieron libremente en las urnas", ha apostillado.

Además, ha indicado que "los cargos públicos tienen la responsabilidad de respetar el compromiso adquirido con los ciudadanos y con las siglas bajo las que concurrieron a las elecciones".

Al hilo, han lamentado "profundamente" la decisión y han señalado que "no responde al proyecto político que respaldaron mayoritariamente los vecinos de Huévar del Aljarafe en las elecciones municipales de 2023".

El PP ha mostrado su rechazo "a cualquier práctica que pueda identificarse con el transfuguismo" y ha defendido "la necesidad de preservar la estabilidad institucional y el respeto a la voluntad democrática expresada por los ciudadanos".

La dirección provincial, de esta forma, ha mostrado "total confianza" a la alcaldesa y ha asegurado que seguirá respaldando el proyecto de gobierno "que los vecinos de Huévar eligieron mayoritariamente y que seguirá teniendo como única prioridad el interés general del municipio".