PP pide al Gobierno que anule el cambio de sede de la TGSS en Sevilla por "afectar negativamente a cientos de vecinos"

El portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Martín Torres.

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha lamentado este miércoles la decisión "unilateral" del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de trasladar unidades de gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en la provincia "afectando muy negativamente a cientos de vecinos".

El Boletín Oficial del Estado recogía el pasado 16 de diciembre la modificación del ámbito territorial de determinadas unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social. Entre ella, recoge el cambio de demarcación de varios municipios, entre ellos Lora del Río, que pasa de depender de la sede ubicada en la Estación de Santa Justa de la capital a la sede en Osuna.

Por su parte, el portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha señalado que con este cambio "el gobierno sanchista vuelve a castigar a los municipios sevillanos, principalmente a los que tienen menos población y están más alejados de grandes núcleos urbanos", según una nota remitida por el partido.

En esta línea, el partido ha anunciado que van a presentar iniciativas en la administración provincial y en los ayuntamientos afectados para que "el Gobierno de la Nación rectifique y anule esta decisión que supone un grave perjuicio a los vecinos".

De esta manera, ha señalado como ejemplos que "con el cambio, un vecino de Constantina, Alanís o Lora del Río tendrá que desplazarse hasta Osuna, una situación que en el caso de los loreños supone pasar de 45 minutos en transporte público a más de 3 horas; o vecinos de Pilas tendrán que ir hasta Dos Hermanas a 49 kilómetros y casi una hora de distancia, cuando hasta el momento podían acudir a Sanlúcar la Mayor a tan sólo 19 kilómetros, unos 20 minutos".

"Es lamentable la capacidad de Pedro Sánchez para complicar y empeorar todo lo que de él y de su gobierno depende. Un buen gestor debe simplificar, no dificultar y hacer más tediosas las gestiones a los ciudadanos", ha subrayado Torres.

En relación a ello, ha pedido al presidente de la Diputación, Javier Fernández, "que se una a esta petición y exija a Pedro Sánchez que anule la decisión, velando por los intereses de los sevillanos".

El alcalde de Lora del Río (Sevilla), Antonio Enamorado, presentaba en diciembre una carta de queja al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que reconsidere el cambio de ubicación de la sede de la unidad de gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social.