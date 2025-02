El PP-A se plantea "depurar posibles responsabilidades" ante la filtración de gastos del partido en Sevilla

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha asegurado este miércoles en rueda de prensa que "el PP andaluz lo que va a hacer es activar los organismos previstos en sus reglamentos y en sus estatutos para depurar posibles responsabilidades" ante el supuesto planteado por la información publicada esta jornada por El Correo de Andalucía, que da cuenta de que el secretario general del PP en Sevilla, el parlamentario autonómico José Ricardo García, procedió a retirar de una Notaría de Sevilla en noviembre de 2018 las cuentas de este partido del periodo 2011 a 2015, que estaban allí depositadas.

Se estima que parte de ese contenido se habría ido revelando en sucesivas informaciones de Diario de Sevilla, que ha señalado sobresueldos de actuales altos cargos del Ayuntamiento de Sevilla en tanto que responsables provinciales de este partido y de gastos en actos de este partido.

Cuestionado en una rueda de prensa en el Parlamento por cómo evaluaba la dirección regional la participación de un diputado autonómico en esa filtración de información y la posibilidad de que una gestora pudiera tomar las riendas en la provincia, Martín ha asegurado que "no vamos a entrar a valorar la actuación interna de esta persona, ni vamos a permitir que esta actuación provoque un daño al partido".

Ante la propuesta en esta jornada del Grupo Socialista para que la Comisión de Financiación de los Partidos del Parlamento de Andalucía estudie este episodio del uso de financiación pública por parte del PP provincial, Martín ha defendido que "la financiación de los partidos es una de las cosas que más tranquilo tiene que tener a los andaluces" al señalar que en el caso de los grupos parlamentarios autonómicos "tienen una triple fiscalización".

El portavoz del PP en la Cámara autonómica ha esgrimido en este sentido que hay un primer informe del interventor general del Parlamento, a ese trabajo sigue el informe de fiscalización anual de la Cámara de Cuentas de Andalucía, un círculo que se cierra con el Tribunal de Cuentas evaluando los gastos de los propios partidos.

Martín ha afirmado que "durante todos estos años yo no he visto el más mínimo reparo ni del interventor general, ni de la Cámara de Cuentas ni del Tribunal de Cuentas a las cuentas del Grupo Parlamentario del Partido Popular de Andalucía", para seguidamente insinuar que "a lo mejor otros no pueden decir lo mismo", por lo que ha instado a los periodistas a que "le den un repaso a esos informes".

Cuestionado por un posible apoyo del Grupo Popular a esa iniciativa socialista para estudiar ese caso del PP de Sevilla en una comisión del Parlamento de Andalucía, ha planteado que "lo estudiaremos con todo el respeto del mundo" a la espera de que lo hagan "de una manera formal", antes de reafirmarse en la tesis de que haya habido "la más mínima irregularidad" en la contabilidad de su grupo parlamentario, para inferir que "no lo he visto yo; no lo han visto ni los tribunales ni los órganos que auditan y fiscalizan las cuentas".