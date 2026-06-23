El PP reclama a Diputación de Sevilla un plan de ayudas para evitar que la subida de costes paralice proyectos locales

Diputados provinciales del Grupo Popular, en la sede de la institución provincial - PP DE DIPUTACIÓN

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha solicitado la puesta en marcha de un Plan Extraordinario de Revisión Excepcional de Precios destinado a ayudar a los ayuntamientos de la provincia a afrontar el incremento de costes "que está comprometiendo la ejecución de numerosas obras y proyectos" financiados con fondos provinciales.

En un comunidado, el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Martín Torres, ha señalado que "la escalada de precios de la energía, los combustibles, los materiales de construcción y los costes logísticos está provocando graves dificultades para que muchos municipios puedan culminar las inversiones comprometidas en los plazos y condiciones inicialmente previstos".

En este sentido, Torres ha explicado que numerosos ayuntamientos sevillanos, especialmente los de menor tamaño y capacidad financiera, están teniendo que hacer frente a sobrecostes que no estaban contemplados cuando se aprobaron los proyectos. "Esta situación pone en riesgo actuaciones fundamentales para nuestros pueblos, puede provocar retrasos, modificaciones contractuales e incluso la renuncia a proyectos que son esenciales para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los vecinos".

El portavoz popular ha recordado que durante anteriores crisis económicas se habilitaron mecanismos extraordinarios para preservar el equilibrio económico de los contratos públicos y evitar la paralización de inversiones estratégicas. "Ahora volvemos a encontrarnos ante una situación excepcional que requiere una respuesta excepcional por parte de la Diputación", ha afirmado.

"Estamos hablando de proteger proyectos fundamentales para el desarrollo de nuestros municipios, como los incluidos en el 'Plan Más Sevilla', el 'Programa 107' o el 'Plan Sevilla 2030'. No podemos permitir que la pérdida de poder adquisitivo de las dotaciones económicas aprobadas reduzca el alcance real de las inversiones previstas", ha subrayado Martín Torres.

Asimismo, el portavoz popular ha destacado que la paralización o ralentización de las inversiones públicas también tendría consecuencias negativas sobre el empleo local y la actividad económica de numerosos sectores productivos de la provincia. "Estamos hablando de inversiones que mejoran calles, instalaciones deportivas, edificios públicos o infraestructuras básicas de nuestros pueblos".

"No podemos permitir que la inflación termine restando oportunidades a los municipios sevillanos, por lo que desde el Grupo Popular pedimos a Javier Fernández que actúe con responsabilidad y sensibilidad hacia los ayuntamientos". La Diputación "dispone de instrumentos financieros suficientes" para ayudar a los municipios a superar esta situación y garantizar que las inversiones comprometidas "lleguen a buen término sin poner en riesgo la estabilidad presupuestaria de las administraciones locales", ha concluido Torres.