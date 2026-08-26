PP de La Rinconada (Sevilla) afea la "ausencia absoluta" del alcalde en la recepción de Togado de La Puebla de Cazalla

Archivo - La presidenta del PP de La Rinconada, Virginia Pérez (imagen de archivo). - PP SEVILLA - Archivo

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de La Rinconada (Sevilla) ha calificado este miércoles de "histórica y de enorme relevancia" la incorporación de la escultura romana del Togado de La Puebla de Cazalla al Centro Logístico del Patrimonio Cultural de Andalucía, ubicado en el municipio sevillano.

No obstante, los populares han criticado en una nota la "ausencia absoluta" de representación del gobierno local socialista en el acto oficial de recepción de la pieza. La presidenta del PP de La Rinconada, Virginia Pérez, ha valorado el comportamiento y la colaboración técnica e institucional mostrada por el resto de las administraciones "para hacer posible el traslado y la protección de este bien de valor incalculable".

Sin embargo, la "popular" ha considerado "lamentable e inaceptable" que nadie del gobierno del PSOE -que cuenta con 16 concejales--, empezando por el propio alcalde y presidente de la Diputación de Sevilla, "estuviera presente en un evento de tal envergadura para el patrimonio histórico de la provincia y de Andalucía", ha afeado. "Estamos ante un desprecio institucional constante por parte del alcalde", ha afirmado Pérez.

A su juicio, este plante es fruto del "absoluto sectarismo" que ejerce el PSOE local, al que acusa de "obedecer ciegamente a la estrategia de confrontación impuesta por María Jesús Montero y Pedro Sánchez". Para la presidenta local del PP, los intereses partidistas de las siglas socialistas se han colocado, una vez más, por encima del orgullo cultural y el beneficio patrimonial de los vecinos de La Rinconada.